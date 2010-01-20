Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Болтон
Арсенал - Болтон: обзор матча 20 января 2010
Арсенал
20.01.2010, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 2 тур
4 : 2
Завершен
Болтон
44'
Т. Росицки
54'
С. Фабрегас
65'
Т. Вермален
85'
А. Аршавин
7'
Г. Кэхилл
28'
М. Тэйлор (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Болтон
+4
Замена
С. Риккеттс
️️️️
П. Робинсон
+3
Травма
П. Робинсон
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Эдуардо
+2
Замена
К. Вела
️️️️
Т. Росицки
Желтая карточка
Г. Клиши
ГОЛ! 4:2!
А. Аршавин
Пас отдал
Эдуардо
Замена
И. Класнич
️️️️
Л. Чхун-Ен
Замена
К. Истмонд
️️️️
А. Диаби
Травма
А. Диаби
Желтая карточка
Г. МакКэнн
ГОЛ! 3:2!
Т. Вермален
Пас отдал
С. Фабрегас
Замена
Г. МакКэнн
️️️️
М. Дэйвис
ГОЛ! 2:2!
С. Фабрегас
Травма
М. Дэйвис
Желтая карточка
Ф. Муамба
ГОЛ! 1:2!
Т. Росицки
Пас отдал
С. Фабрегас
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Тэйлор
ГОЛ! 0:1!
Г. Кэхилл
Пас отдал
К. Дэйвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
15
Невес Денилсон
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
ПП
9
Эдуардо
ЦФ
10
Томаш Росицки
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
21
Тамир Коэн
АП
72
Ли Чхун-Ен
ПП
24
Кевин Дэйвис
(К)
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
6
Крэйг Истмонд
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
4-4-2
1
Альмуния
3
Клиши
4
Вермален
36
Галлас
3
Санья
28
Аршавин
15
Денилсон
5
Диаби
4
Фабрегас
10
Росицки
9
Эдуардо
4-4-1-1
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
24
Кэхилл
39
Найт
4
Робинсон
72
Ли Чхун-Ен
16
Дэйвис
21
Муамба
31
Тэйлор
21
Коэн
24
Дэйвис
5
Диаби
6
Истмонд
6
Истмонд
5
Диаби
9
Эдуардо
32
Уолкотт
32
Уолкотт
9
Эдуардо
10
Росицки
10
Вела
10
Вела
10
Росицки
4
Робинсон
18
Риккеттс
18
Риккеттс
4
Робинсон
16
Дэйвис
0
МакКэнн
0
МакКэнн
16
Дэйвис
72
Ли Чхун-Ен
39
Класнич
39
Класнич
72
Ли Чхун-Ен
Остались в запасе
Арсенал
Болтон
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Арсенал - Болтон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Алан Уайли
(Стэффордшир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
Новости команд
Все
Арсенал
Болтон
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
2024.09.25 20:35
Нападающий «Болтона» травмировался из-за чихания
2024.09.05 22:22
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+