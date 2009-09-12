Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Портсмут - Болтон
Портсмут - Болтон: обзор матча 12 сентября 2009
Портсмут
12.09.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
2 : 3
Завершен
Болтон
25'
Ю. Кабуль
63'
К. Боатенг
13'
Т. Коэн
41'
М. Тэйлор (П)
89'
Г. Кэхилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Портсмут - Болтон
Желтая карточка
Н. Бельхадж
Желтая карточка
Ю. Кабуль
ГОЛ! 2:3!
Г. Кэхилл
Замена
Д. Вебер
️️️️
Т. Смит
Замена
Г. МакКэнн
️️️️
Т. Коэн
Замена
Х. Йебда
️️️️
Д. О'Хара
Замена
И. Класнич
️️️️
С. Риккеттс
Замена
К. Бешам
️️️️
М. Дэйвис
ГОЛ! 2:2!
К. Боатенг
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Тэйлор
ГОЛ! 1:1!
Ю. Кабуль
13'
ГОЛ! 0:1!
Т. Коэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
39
Надир Бельхадж
ЛЗ
26
Таль Бен-Хаим
ЦЗ
4
Юнес Кабуль
ЦЗ
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
24
Томми Смит
ЦП
17
Майкл Браун
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Марк Дэйвис
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Портсмут
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
7
Джон Утака
ЛВ
8
Хейден Маллинс
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
27
Нванкво Кану
ЦФ
19
Данни Вебер
ЦФ
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Джеймс
26
Бен-Хаим
4
Кабуль
4
Мокоена
39
Бельхадж
20
Ванден Борре
23
О'Хара
17
Браун
24
Смит
27
Боатенг
10
Пикьонн
3-2-4-1
22
Яскилайнен
39
Найт
18
Риккеттс
24
Кэхилл
31
Стейнссон
2
Самуэль
16
Дэйвис
21
Муамба
21
Коэн
31
Тэйлор
24
Дэйвис
23
О'Хара
8
Йебда
8
Йебда
23
О'Хара
24
Смит
19
Вебер
19
Вебер
24
Смит
16
Дэйвис
6
Бешам
6
Бешам
16
Дэйвис
21
Коэн
0
МакКэнн
0
МакКэнн
21
Коэн
18
Риккеттс
39
Класнич
39
Класнич
18
Риккеттс
Остались в запасе
Портсмут
Болтон
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
7
Джон Утака
ЛВ
27
Нванкво Кану
ЦФ
Главный тренер
Пол Харт
26
Али Аль-Хабси
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
7
Джон Утака
ЛВ
27
Нванкво Кану
ЦФ
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Главный тренер
Пол Харт
Статистика матча Портсмут - Болтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Фрэттон Парк
Новости команд
Все
Портсмут
Болтон
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Булыкин рассказал, как руководство «Динамо» сорвало его трансфер в английский клуб
2025.03.31 22:00
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
Кубок Англии. Хет-трик Мартинелли помог «Арсеналу» разгромить «Портсмут»
11 января
Булыкин рассказал, как руководство «Динамо» сорвало его трансфер в английский клуб
2025.03.31 22:00
Фанаты «Портсмута» отпраздновали выход в Чемпионшип рассеиванием человеческого праха на стадионе
2024.04.27 20:44
2
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Вагнер: «Гинер не продал меня «Эвертону» и «Портсмуту»
2022.05.08 14:26
1
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
2024.09.25 20:35
Нападающий «Болтона» травмировался из-за чихания
2024.09.05 22:22
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+