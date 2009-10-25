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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Болтон - Эвертон
Болтон - Эвертон: обзор матча 25 октября 2009
Болтон
25.10.2009, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Эвертон
17'
Л. Чхун-Ен
27'
Г. Кэхилл
85'
И. Класнич
31'
Л. Саа
55'
М. Феллайни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Эвертон
Замена
К. Бешам
️️️️
Л. Чхун-Ен
ГОЛ! 3:2!
И. Класнич
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
Д. Хейтинга
Замена
И. Класнич
️️️️
Р. Гарднер
Желтая карточка
М. Феллайни
Желтая карточка
Д. Самуэль
Желтая карточка
Г. Кэхилл
ГОЛ! 2:2!
М. Феллайни
ГОЛ! 2:1!
Л. Саа
Желтая карточка
К. Дэйвис
ГОЛ! 2:0!
Г. Кэхилл
ГОЛ! 1:0!
Л. Чхун-Ен
Пас отдал
Р. Гарднер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
24
Гари Кэхилл
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ПЗ
16
Рикардо Гарднер
ЛП
21
Тамир Коэн
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
31
Мэттью Тэйлор
ПП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
72
Ли Чхун-Ен
ЦФ
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
25
Сильвен Дистен
ЛЗ
2
Тони Хибберт
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЛП
25
Маруан Феллайни
ЦП
5
Джон Хейтинга
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
17
Тим Кэхилл
ПП
21
Жо
ЦФ
28
Луи Саа
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
Эвертон
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
21
Хоуп Акпам
ЦП
38
Джеймс Уэллс
ЦП
18
Киран Эгард
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
24
Кэхилл
39
Найт
2
Самуэль
18
Риккеттс
16
Гарднер
21
Коэн
21
Муамба
31
Тэйлор
72
Ли Чхун-Ен
24
Дэйвис
2-5-2
1
Ховард
2
Хибберт
25
Дистен
17
Кэхилл
25
Феллайни
5
Хейтинга
32
Гослинг
6
Родуэлл
28
Саа
21
Жо
72
Ли Чхун-Ен
6
Бешам
6
Бешам
72
Ли Чхун-Ен
16
Гарднер
39
Класнич
39
Класнич
16
Гарднер
5
Хейтинга
23
Коулмен
23
Коулмен
5
Хейтинга
Остались в запасе
Болтон
Эвертон
26
Али Аль-Хабси
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
21
Хоуп Акпам
ЦП
38
Джеймс Уэллс
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
Остались в запасе
21
Хоуп Акпам
ЦП
38
Джеймс Уэллс
ЦП
13
Карло Нэш
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Болтон - Эвертон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Рибок
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 16:25 (прямая)
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