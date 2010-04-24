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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Болтон - Портсмут
Болтон - Портсмут: обзор матча 24 апреля 2010
Болтон
24.04.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 2
Завершен
Портсмут
26'
И. Класнич
28'
К. Дэйвис
54'
А. Диндан
68'
А. Диндан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Портсмут
Замена
М. Дэйвис
️️️️
Д. Уилшир
Замена
Й. Элмандер
️️️️
И. Класнич
Желтая карточка
Р. Хьюз
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
В. Вайсс
ГОЛ! 2:2!
А. Диндан
Желтая карточка
Ф. Муамба
ГОЛ! 2:1!
А. Диндан
Замена
Ф. Пикьонн
️️️️
Х. Йебда
ГОЛ! 2:0!
К. Дэйвис
ГОЛ! 1:0!
И. Класнич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
7
Владимир Вайсс
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Портсмут
1
Дэвид Джеймс
ВР
19
Леннард Совах
ЛЗ
3
Рикарду Роша
ЦЗ
4
Аарон Мокоена
ЦЗ
20
Энтони Ванден Борре
ПЗ
7
Джон Утака
ЛВ
17
Майкл Браун
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
24
Томми Смит
ЦП
26
Ричард Хьюз
ЦП
0
Аруна Диндан
ЦФ
Главный тренер
Джон Моусиньо
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Портсмут
12
Джейми Эшдаун
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
16
Папа Буба Диоп
ЦП
10
Фредерик Пикьонн
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
4
Робинсон
39
Найт
24
Кэхилл
31
Стейнссон
31
Тэйлор
21
Муамба
10
Уилшир
7
Вайсс
24
Дэйвис
39
Класнич
4-4-1-1
1
Джеймс
20
Ванден Борре
3
Роша
4
Мокоена
19
Совах
8
Йебда
24
Смит
26
Хьюз
17
Браун
7
Утака
0
Диндан
7
Вайсс
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
7
Вайсс
10
Уилшир
16
Дэйвис
16
Дэйвис
10
Уилшир
39
Класнич
11
Элмандер
11
Элмандер
39
Класнич
8
Йебда
10
Пикьонн
10
Пикьонн
8
Йебда
Остались в запасе
Болтон
Портсмут
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
12
Джейми Эшдаун
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
16
Папа Буба Диоп
ЦП
Главный тренер
Джон Моусиньо
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
Остались в запасе
12
Джейми Эшдаун
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
8
Хейден Маллинс
ЦП
16
Папа Буба Диоп
ЦП
Главный тренер
Джон Моусиньо
Статистика матча Болтон - Портсмут
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Рибок
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