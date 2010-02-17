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Уиган Атлетик - Болтон
Уиган Атлетик - Болтон: обзор матча 17 февраля 2010
Уиган Атлетик
17.02.2010, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Болтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Болтон
Замена
Д. Уилшир
️️️️
М. Тэйлор
Замена
Т. Коэн
️️️️
Р. Гарднер
Желтая карточка
Ф. Муамба
Замена
В. Мозес
️️️️
М. Морено
Замена
В. Вайсс
️️️️
Л. Чхун-Ен
Замена
Д. Скотланд
️️️️
Т. Брамбл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
43
Крис Киркленд
ВР
19
Титус Брамбл
ЦЗ
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
25
Марио Мелхиот
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Уиган Атлетик
88
Владимир Стойкович
ВР
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Джейсон Скотланд
ЦФ
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
3-2-3-2
43
Киркленд
5
Колдуэлл
3
Фигероа
20
Шарнер
19
Брамбл
25
Мелхиот
17
Диаме
28
Н'Зогбиа
16
МакКарти
9
Морено
23
Родальега
4-4-2
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
18
Риккеттс
39
Найт
4
Робинсон
16
Гарднер
21
Муамба
72
Ли Чхун-Ен
31
Тэйлор
11
Элмандер
24
Дэйвис
9
Морено
11
Мозес
11
Мозес
9
Морено
19
Брамбл
9
Скотланд
9
Скотланд
19
Брамбл
72
Ли Чхун-Ен
7
Вайсс
7
Вайсс
72
Ли Чхун-Ен
16
Гарднер
21
Коэн
21
Коэн
16
Гарднер
31
Тэйлор
10
Уилшир
10
Уилшир
31
Тэйлор
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Болтон
88
Владимир Стойкович
ВР
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
Остались в запасе
88
Владимир Стойкович
ВР
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
6
Хэндри Томас
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Уиган Атлетик - Болтон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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