Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Болтон - Сандерленд
Болтон - Сандерленд: обзор матча 15 августа 2009
Болтон
15.08.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Сандерленд
5'
Д. Бент
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Сандерленд
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
Замена
️️️️
Й. Элмандер
Замена
Ф. Кэмпбелл
️️️️
К. Ричардсон
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
Г. МакКэнн
Желтая карточка
Ш. Дэйвис
Желтая карточка
Ф. Муамба
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
С. Мальбранк
ГОЛ! 0:1!
Д. Бент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
21
Фабрис Муамба
ЦП
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
27
Шон Дэйвис
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Сандерленд
13
Мартон Фулоп
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
7
Карлос Эдвардс
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
15
Дэвид Хили
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
4
Робинсон
24
Кэхилл
18
Риккеттс
39
Найт
31
Тэйлор
0
МакКэнн
27
Дэйвис
21
Муамба
11
Элмандер
24
Дэйвис
3-2-2-2
13
Фулоп
15
Ричардсон
27
Цана
35
Фердинанд
27
Бардсли
3
МакКартни
10
Мальбранк
6
Каттермол
10
Бент
9
Джонс
0
МакКэнн
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
0
МакКэнн
10
Мальбранк
14
Хендерсон
14
Хендерсон
10
Мальбранк
15
Ричардсон
22
Кэмпбелл
22
Кэмпбелл
15
Ричардсон
Остались в запасе
Болтон
Сандерленд
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
15
Дэвид Хили
ЦФ
1
Крейг Гордон
ВР
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
7
Карлос Эдвардс
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
21
Тамир Коэн
ЦП
16
Марк Дэйвис
ЦП
Остались в запасе
15
Дэвид Хили
ЦФ
1
Крейг Гордон
ВР
33
Найрон Носуорти
ЦЗ
7
Карлос Эдвардс
ЦП
7
Грант Лидбиттер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Болтон - Сандерленд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Рибок
Новости команд
Все
Болтон
Сандерленд
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
26 сентября
1
Кубок лиги. «Арсенал» и «Ливерпуль» забили соперникам по пять голов
2024.09.25 23:52
16-летний вратарь побил клубный рекорд «Арсенала»
2024.09.25 22:33
«Арсенал» – «Болтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 сентября 2024
2024.09.25 20:35
Нападающий «Болтона» травмировался из-за чихания
2024.09.05 22:22
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+