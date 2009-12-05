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Вулверхэмптон - Болтон
Вулверхэмптон - Болтон: обзор матча 05 декабря 2009
Вулверхэмптон
05.12.2009, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
2 : 1
Завершен
Болтон
3'
Д. Крэддок
63'
Н. Мильяш
79'
Й. Элмандер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Болтон
Желтая карточка
М. Ханеманн
Замена
Ш. Майерхофер
️️️️
Д. Эдвардс
ГОЛ! 2:1!
Й. Элмандер
Замена
Й. Элмандер
️️️️
Д. Самуэль
ГОЛ! 2:0!
Н. Мильяш
Желтая карточка
Г. МакКэнн
Желтая карточка
Р. Стирмен
14'
ГОЛ! 1:0!
Д. Крэддок
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
9
Кевин Дойл
ЦФ
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
0
Гэвин МакКэнн
ЦП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
38
Эндрю Кеох
ЦФ
9
Штефан Майерхофер
ЦФ
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
16
Темитопе Обадейи
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
3-5-2
1
Ханеманн
6
Берра
6
Крэддок
19
Стирмен
16
Джарвис
3
Уорд
10
Мильяш
20
Хенри
16
Эдвардс
9
Эбанкс-Блейк
9
Дойл
4-5-1
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
24
Кэхилл
17
О'Брайен
2
Самуэль
72
Ли Чхун-Ен
21
Коэн
0
МакКэнн
16
Гарднер
31
Тэйлор
39
Класнич
16
Эдвардс
28
Мансьенн
28
Мансьенн
16
Эдвардс
16
Эдвардс
9
Майерхофер
9
Майерхофер
16
Эдвардс
2
Самуэль
11
Элмандер
11
Элмандер
2
Самуэль
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Болтон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
38
Эндрю Кеох
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
16
Темитопе Обадейи
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Эндрю Сурман
ЦП
7
Сегундо Кастильо
ЦП
38
Эндрю Кеох
ЦФ
Остались в запасе
16
Темитопе Обадейи
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
16
Марк Дэйвис
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Вулверхэмптон - Болтон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Мулинекс
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