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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Болтон - Бернли
Болтон - Бернли: обзор матча 26 января 2010
Болтон
26.01.2010, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Бернли
35'
Л. Чхун-Ен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болтон - Бернли
Замена
В. Вайсс
️️️️
Л. Чхун-Ен
Желтая карточка
К. МакДональд
Желтая карточка
Л. Чхун-Ен
Замена
Р. Гарднер
️️️️
М. Тэйлор
Желтая карточка
К. Дэйвис
Замена
Ф. Нимани
️️️️
К. Иглс
Замена
Й. Элмандер
️️️️
И. Класнич
Желтая карточка
Т. Коэн
Желтая карточка
У. Эллиотт
ГОЛ! 1:0!
Л. Чхун-Ен
17'
Замена
М. Патерсон
️️️️
Г. Александер
13'
Замена
К. МакДональд
️️️️
К. Маккэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Зэт Найт
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Бернли
1
Брайан Йенсен
ВР
3
Кристиан Кальвенес
ЛЗ
4
Тайрон Мирс
ЦЗ
5
Кларк Карлайл
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
15
Уэйд Эллиотт
ЦП
2
Грэм Александер
ЦП
26
Крис Маккэн
ЦП
33
Крис Иглс
ПП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
Главный тренер
Брайан Лоус
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
4
Пол Робинсон
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
16
Рикардо Гарднер
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Бернли
1
Диего Пенни
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
29
Кевин МакДональд
ЦП
30
Стивен Томпсон
ЦФ
88
Фредерик Нимани
ЦФ
10
Мартин Патерсон
ЦФ
4-4-2
22
Яскилайнен
39
Найт
24
Кэхилл
18
Риккеттс
31
Стейнссон
31
Тэйлор
21
Коэн
21
Муамба
72
Ли Чхун-Ен
24
Дэйвис
39
Класнич
4-4-2
1
Йенсен
4
Мирс
5
Карлайл
4
Дафф
3
Кальвенес
33
Иглс
2
Александер
26
Маккэн
15
Эллиотт
35
Наджент
26
Флетчер
31
Тэйлор
16
Гарднер
16
Гарднер
31
Тэйлор
72
Ли Чхун-Ен
7
Вайсс
7
Вайсс
72
Ли Чхун-Ен
39
Класнич
11
Элмандер
11
Элмандер
39
Класнич
26
Маккэн
29
МакДональд
29
МакДональд
26
Маккэн
33
Иглс
88
Нимани
88
Нимани
33
Иглс
2
Александер
10
Патерсон
10
Патерсон
2
Александер
Остались в запасе
Болтон
Бернли
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
4
Пол Робинсон
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
30
Стивен Томпсон
ЦФ
1
Диего Пенни
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
Главный тренер
Брайан Лоус
Остались в запасе
26
Али Аль-Хабси
ВР
2
Джей-Ллойд Самуэль
ЛЗ
4
Пол Робинсон
ЛЗ
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
Остались в запасе
30
Стивен Томпсон
ЦФ
1
Диего Пенни
ВР
34
Дэвид Эдгар
ЦЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
Главный тренер
Брайан Лоус
Статистика матча Болтон - Бернли
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Рибок
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