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Ипсвич Таун
Эшли Янг
Новости
€ 400 тыс
Эшли Янг - новости
Ипсвич Таун
9 июля 1985 (41)
#15 | Защитник
175 см | 70 кг
Англия
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Фото
40-летний Янг нашел новый клуб
2025.07.23 23:23
39-летний Янг установил новый рекорд АПЛ
2024.12.05 10:10
Фото
Клуб АПЛ объявил о трансфере 38-летнего Янга
2023.07.13 16:32
38-летний Янг нашел новый клуб в АПЛ
2023.07.11 09:55
Фото
«Астон Вилла» продлила контракт с 36-летним Янгом
2022.07.04 12:50
36-летний Янг: «Возраст – всего лишь цифра. Могу играть до 40 лет»
2022.04.29 11:45
Фото
Янг спустя десять лет вернулся в «Астон Виллу»
2021.06.17 22:00
1
«Бернли» включился в гонку за 35-летнего Янга
2021.06.12 19:25
«Интер» летом могут покинуть пять игроков
2021.05.22 19:56
1
35-летний Янг летом может пополнить «Уотфорд»
2021.04.25 08:44
Янг заболел коронавирусом
2020.10.11 13:32
«Интер» намерен подписать Янга еще на один сезон
2020.04.22 18:02
1
Янг – первый за 23 года англичанин, забивший за «Интер» в Серии А
2020.02.17 07:33
3
Янг – о волевой победе в дерби: «Казалось, что «Сан-Сиро» был в огне, был наэлектризованным!»
2020.02.10 14:07
2
Эриксен остался в запасе «Интера» на матч с «Фиорентиной»; Янг – в основе
2020.01.29 23:02
Фото
Янг прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»
2020.01.17 14:21
1
Сульшер назначил Магуайра капитаном «МЮ»
2020.01.17 13:23
3
Sky Sports: Янг перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Интер» за 1,5 миллиона
2020.01.16 23:45
3
Журналист Скира: Янг согласовал контракт с «Интером»
2020.01.10 13:27
Sky Sports: «Интер» может подписать контракт с Янгом до 2021 года
2020.01.08 09:18
Янг может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе
2020.01.07 22:18
ESPN: Янг уйдет из «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента
2019.12.17 01:48
4
Фото
Помазун и Влашич – в команде недели Лиги Европы по версии WhoScored
2019.12.13 21:59
7
Безус, Мата и Гринвуд – в символической сборной недели Лиги Европы
2019.12.13 21:00
Янг – новый капитан «Манчестер Юнайтед»
2019.08.04 00:58
2
Сульшер может назначить Погба капитаном «Манчестер Юнайтед»
2019.07.14 07:12
2
Metro: игроки «МЮ» недовольны продлением контрактов со Смоллингом, Янгом и Джонсом
2019.05.25 15:18
4
Янг: «Борьба за топ-4 – это не то, о чем мы хотим говорить. Мы хотим трофеев и титулов»
2019.05.05 20:11
3
Янг: «Если бы мы забили первыми, игра была бы совершенно другой»
2019.04.17 08:30
9
Янг удален в матче с «Вулверхэмптоном». Он получил 2 желтые карточки за 5 минут
2019.04.02 23:08
3
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3
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