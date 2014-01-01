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    Журналист Скира: Янг согласовал контракт с «Интером»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг договорился о контракте с «Интером», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

    Футболист договорился с миланским клубом о заключении соглашения сроком до 2021 года. Ведется работа по расторжению действующего контракта 34-летнего игрока с «МЮ».

    • В этом сезоне Янг провел 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
    • Контракт защитника с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2020 года.

    Янг может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе

    Источник: твиттер Николо Скиры

    Николо Скира - журналист La Gazzetta dello Sport. Аудитория в твиттере - 53,3 тыс. подписчиков.

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