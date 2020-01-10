Журналист Скира: Янг согласовал контракт с «Интером»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг договорился о контракте с «Интером», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира.

Футболист договорился с миланским клубом о заключении соглашения сроком до 2021 года. Ведется работа по расторжению действующего контракта 34-летнего игрока с «МЮ».

В этом сезоне Янг провел 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Контракт защитника с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2020 года.

Янг может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе