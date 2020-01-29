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Эриксен остался в запасе «Интера» на матч с «Фиорентиной»; Янг – в основе

29 января 2020, 23:02

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка Италии между «Интером» и «Фиорентиной». Купленный у «Тоттенхэма» полузащитник Кристиан Эриксен остался в запасе. Основа миланцев выглядит так.

«Интер»: Ханданович, Годин, Раноккия, Бастони, Кандрева, Весино, Барелла, Янг, Санчес, Лукаку, Мартинес.

Источник: твиттер «Интера»
Италия. Серия А Италия. Кубок Интер Фиорентина Янг Эшли Эриксен Кристиан
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