Эриксен остался в запасе «Интера» на матч с «Фиорентиной»; Янг – в основе

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка Италии между «Интером» и «Фиорентиной». Купленный у «Тоттенхэма» полузащитник Кристиан Эриксен остался в запасе. Основа миланцев выглядит так.

«Интер»: Ханданович, Годин, Раноккия, Бастони, Кандрева, Весино, Барелла, Янг, Санчес, Лукаку, Мартинес.