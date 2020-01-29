Эриксен остался в запасе «Интера» на матч с «Фиорентиной»; Янг – в основе

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка Италии между «Интером» и «Фиорентиной». Купленный у «Тоттенхэма» полузащитник Кристиан Эриксен остался в запасе. Основа миланцев выглядит так.
«Интер»: Ханданович, Годин, Раноккия, Бастони, Кандрева, Весино, Барелла, Янг, Санчес, Лукаку, Мартинес.
- В текущем сезоне Эриксен провел 28 матчей, в которых забил три гола и сделал три ассиста.
- Эриксен стал самым дорогим игроком Серии А.
- Эшли Янга «Интер» купил у «Манчестер Юнайтед».
Источник: твиттер «Интера»