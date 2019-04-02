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    Янг удален в матче с «Вулверхэмптоном». Он получил 2 желтые карточки за 5 минут

    «Вулверхэмптон» принимает «Манчестер Юнайтед» в матче 33-го тура английской Премьер-лиги (1:1, 65-я минута).

    Счет открыл полузащитник гостей Скотт Мактоминей на 13-й минуте. На 25-й забил нападающий хозяев Диого Хота.

    На 52-й и 57-й минутах предупреждения получил защитник «Юнайтед» Эшли Янг. Перед началом матча у него было семь предупреждений в текущем розыгрыше турнира. Англичанин удален второй раз в карьере – первое удаление случилось в сезоне-2008/09 в составе «Астон Виллы».

    Следить за событиями матча в Вулверхэмптоне можно здесь.

    Источник: Бомбардир

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    02.04.2019 23:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +573

      MU-fanatic 55 минут назад

      старость не в радость!!!не понимаю я руководство в такие моменты...

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