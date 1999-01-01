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    Янг: «Если бы мы забили первыми, игра была бы совершенно другой»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг поделился эмоциями после поражения от «Барселоны» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Сложно смириться с тем, как мы начали этот матч: создали два или три голевых момента, но упустили их. Забей мы первый гол, была бы совершенно другая игра. Но класс соперников сыграл свою роль, и они добились победы.

    Мы хотели активно идти вперед и чувствовали, что могли сразу же им забить. Стоит похвалить команду за то, что создала те моменты в первые 15-20 минут. В другой день, думаю, мы бы точно реализовали один из них», – заявил капитан «МЮ».

    • «Барселона» сыграет с победителем пары «Ливерпуль»«Порту».
    • Каталонцы практически гарантировали золото Примеры.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +65679

      zigbert 8 минут назад

      Это верно ,моменты были но их надо было использовать.

      0
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      Рейтинг: +4883

      mihail200606 34 минуты назад

      Если бы..
      Если не ошибаюсь ошибки в том числе и Янга привели к пропущенный голам..

      1
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    • ...
      Рейтинг: +309

      CSKA57 48 минут назад

      Мечты, мечты, где ваша сладость?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1519

      Kulima 1 час назад

      Если бы ты, бездарность, не привозил, игра получилась бы совсем другой. Да и вообще, если бы у бабушки были яйца..

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