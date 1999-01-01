Янг: «Если бы мы забили первыми, игра была бы совершенно другой»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг поделился эмоциями после поражения от «Барселоны» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Сложно смириться с тем, как мы начали этот матч: создали два или три голевых момента, но упустили их. Забей мы первый гол, была бы совершенно другая игра. Но класс соперников сыграл свою роль, и они добились победы.

Мы хотели активно идти вперед и чувствовали, что могли сразу же им забить. Стоит похвалить команду за то, что создала те моменты в первые 15-20 минут. В другой день, думаю, мы бы точно реализовали один из них», – заявил капитан «МЮ».