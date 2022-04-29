36-летний Янг: «Возраст – всего лишь цифра. Могу играть до 40 лет»

Защитник «Астон Виллы» Эшли Янг заявил, что не собирается завершать карьеру в 36 лет.

«Я в хорошей форме, я не сбавляю темпа ни на минуту, и могу продолжить работать в том же духе. На днях и разговаривал с агентом, и я ему сказал, что вполне могу выступать до 40 лет.

Я всем говорю, что в ближайшее время не планирую завершать карьеру. Как я уже сказал, я нахожусь в хорошей форме, могу выходить на поле.

Да, мне может понадобиться больше времени, чтобы восстановиться, но в остальном я знаю, что могу быть готовым на 100%. Я знаю, что могу и дальше выступать, возраст — это всего лишь цифра», — цитирует Янга Birmingham Live.

Контракт Янга с «Астон Виллой» истекает летом.

Большую часть карьеры фулбек провел в «Манчестер Юнайтед» (2011-2020).

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