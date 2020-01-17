Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Янг прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»

17 января 2020, 14:21
1

Защитник «МЮ» Эшли Янг прилетел в Милан, чтобы подписать соглашение с «Интером», сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио.

Англичанин пройдет медобследование, прежде чем заключить контракт. Трансфер игрока обойдется «Интеру» в 1,5 миллионов евро плюс бонусы.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Янг подпишет контракт до июня 2021 года.

  • В этом сезоне Янг провел 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
  • Контракт защитника с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2020 года.

Sky Sports: Янг перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Интер» за 1,5 миллиона

Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио
Италия. Серия А Англия. Премьер-лига Интер Манчестер Юнайтед Янг Эшли
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Adekvat07
1579285321
и зачем это бревно интеру?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+