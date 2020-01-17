Янг прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»

и зачем это бревно интеру?
Защитник «МЮ» Эшли Янг прилетел в Милан, чтобы подписать соглашение с «Интером», сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио.
Англичанин пройдет медобследование, прежде чем заключить контракт. Трансфер игрока обойдется «Интеру» в 1,5 миллионов евро плюс бонусы.
По информации журналиста Фабрицио Романо, Янг подпишет контракт до июня 2021 года.
- В этом сезоне Янг провел 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
- Контракт защитника с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2020 года.
Sky Sports: Янг перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Интер» за 1,5 миллиона