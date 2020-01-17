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    Янг прибыл в Милан для подписания контракта с «Интером»

    Защитник «МЮ» Эшли Янг прилетел в Милан, чтобы подписать соглашение с «Интером», сообщается на сайте Джанлуки Ди Марцио.

    Англичанин пройдет медобследование, прежде чем заключить контракт. Трансфер игрока обойдется «Интеру» в 1,5 миллионов евро плюс бонусы.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, Янг подпишет контракт до июня 2021 года.

    • В этом сезоне Янг провел 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
    • Контракт защитника с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2020 года.

    Sky Sports: Янг перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Интер» за 1,5 миллиона

    Источник: сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

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    17.01.2020 14:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +170

      Adekvat07 11 часов назад

      и зачем это бревно интеру?

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