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  • Sky Sports: Янг перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Интер» за 1,5 миллиона

Sky Sports: Янг перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Интер» за 1,5 миллиона

16 января 2020, 23:45
3

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг близок к переходу в «Интер».

По информации источника, стороны согласовали трансфер 34-летнего игрока, за который «Интер» за платит 1,5 миллиона евро.

Отмечается, что в ближайшее время Янг пройдет медицинское обследование, а затем подпишет с «Интером» контракт до лета 2021 года.

  • В этом сезоне Янг провел 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
  • Контракт защитника с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2020 года.

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Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Интер Янг Эшли
Комментарии (3)
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DeStar
1579207770
ну хз зачем он им.. на сезон разве что...
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_MATRIX_
1579212991
Жаль, что уходит в мерду. Был отличным игроком в МЮ.
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Oldtrafford83
1579239347
Ещё попылит как в своё время дядя Пэт в Юве) Удачи в новом клубе!!!
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