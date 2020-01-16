Sky Sports: Янг перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Интер» за 1,5 миллиона

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг близок к переходу в «Интер».

По информации источника, стороны согласовали трансфер 34-летнего игрока, за который «Интер» за платит 1,5 миллиона евро.

Отмечается, что в ближайшее время Янг пройдет медицинское обследование, а затем подпишет с «Интером» контракт до лета 2021 года.

В этом сезоне Янг провел 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Контракт защитника с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2020 года.

Sky Sports: «Интер» может подписать контракт с Янгом до 2021 года