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    Sky Sports: Янг перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Интер» за 1,5 миллиона

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг близок к переходу в «Интер».

    По информации источника, стороны согласовали трансфер 34-летнего игрока, за который «Интер» за платит 1,5 миллиона евро.

    Отмечается, что в ближайшее время Янг пройдет медицинское обследование, а затем подпишет с «Интером» контракт до лета 2021 года.

    • В этом сезоне Янг провел 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
    • Контракт защитника с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2020 года.

    Sky Sports: «Интер» может подписать контракт с Янгом до 2021 года

    Источник: Sky Sports

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    16.01.2020 23:45
    Комментарии3
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      Рейтинг: +308

      Oldtrafford83 4 часа назад

      Ещё попылит как в своё время дядя Пэт в Юве) Удачи в новом клубе!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      _MATRIX_ 11 часов назад

      Жаль, что уходит в мерду. Был отличным игроком в МЮ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9184

      DeStar 13 часов назад

      ну хз зачем он им.. на сезон разве что...

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