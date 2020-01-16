Sky Sports: Янг перейдет из «Манчестер Юнайтед» в «Интер» за 1,5 миллиона

Ещё попылит как в своё время дядя Пэт в Юве) Удачи в новом клубе!!!
Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг близок к переходу в «Интер».
По информации источника, стороны согласовали трансфер 34-летнего игрока, за который «Интер» за платит 1,5 миллиона евро.
Отмечается, что в ближайшее время Янг пройдет медицинское обследование, а затем подпишет с «Интером» контракт до лета 2021 года.
- В этом сезоне Янг провел 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
- Контракт защитника с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2020 года.
Sky Sports: «Интер» может подписать контракт с Янгом до 2021 года