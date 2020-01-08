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Sky Sports: «Интер» может подписать контракт с Янгом до 2021 года

8 января 2020, 09:18

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может продолжить карьеру в «Интере».

По информации источника, 34-летний игрок выразил желание переехать в Италию и готов подписать с миланским клубом контракт до лета 2021 года.

Отмечается, что Янг может перейти в «Интер» на правах свободного агента по окончании сезона-2019/20, либо же в январе за символическую сумму.

  • В этом сезоне Янг провел 12 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.
  • Контракт защитника с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2020 года.

Янг может покинуть «Манчестер Юнайтед» в январе

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Интер Манчестер Юнайтед Янг Эшли
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