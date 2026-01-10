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Команды
Ипсвич Таун
Эшли Янг
Статистика
€ 400 тыс
Эшли Янг - статистика
Ипсвич Таун
9 июля 1985 (41)
#15 | Защитник
175 см | 70 кг
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И
Г
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Ж
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Ипсвич Таун
1
0
1
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ипсвич Таун
2 : 1
10.01.2026
Блэкпул
1' - 90'
87'
23'
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