Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    3 Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?
    Тест: Как хорошо вы знаете гимны футбольных клубов?

    Metro: игроки «МЮ» недовольны продлением контрактов со Смоллингом, Янгом и Джонсом

    Футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны тем, что клуб продлил контракты с защитниками Эшли Янгом, Крисом Смоллингом и Филом Джонсом.

    «МЮ» подписал новое соглашение со Смоллингом до 2022 года, с Джонсом – на четыре с половиной года, а с Янгом – до конца следующего сезона.

    Некоторые игроки «Юнайтед» считают, что англичане не заслуживают продления договоров на таких условиях по сравнению с другими членам команды.

    «МЮ» отказывается выполнять требования по контракту голкипера Давида Де Хеа, так как испанец хочет зарплату наравне с самым высокооплачиваемым футболистом команды Алексисом Санчесом. Также клуб не смог достичь соглашения с полузащитником Андером Эррерой, в результате чего испанец покинет «Манчестер Юнайтед» свободным агентом этим летом. Хуан Мата пока также не продлил истекающее в июне соглашение.

    В прошедшем сезоне Джонс из-за травмы сыграл всего 24 матча за «МЮ», а Янг и Смоллинг подверглись резкой критике за свои выступления.

    Источник: Metro

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:18
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      GSmall 59 минут назад

      Заметьте все глупые новости о МЮ,Юве и Барсе.Вот откуда идёт негатив.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1628

      Kulima 1 час назад

      Это полный аут, я просто не монимаю это руководство. Продлить самого бездарного игрока (Янг) и отпустить Эрреру.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      InterMilLano1908 1 час назад

      Вудворд чудит, какой Смолинг?! Его место это Вест Хэм максимум, Янг уже отыграл свое года 3-4 назад, а Джонс максимум игрок ротации, если МЮ канеш основательно в середняки не прописался

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    zigbert
    71005
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru