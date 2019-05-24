Metro: игроки «МЮ» недовольны продлением контрактов со Смоллингом, Янгом и Джонсом

Футболисты «Манчестер Юнайтед» недовольны тем, что клуб продлил контракты с защитниками Эшли Янгом, Крисом Смоллингом и Филом Джонсом.

«МЮ» подписал новое соглашение со Смоллингом до 2022 года, с Джонсом – на четыре с половиной года, а с Янгом – до конца следующего сезона.

Некоторые игроки «Юнайтед» считают, что англичане не заслуживают продления договоров на таких условиях по сравнению с другими членам команды.

«МЮ» отказывается выполнять требования по контракту голкипера Давида Де Хеа, так как испанец хочет зарплату наравне с самым высокооплачиваемым футболистом команды Алексисом Санчесом. Также клуб не смог достичь соглашения с полузащитником Андером Эррерой, в результате чего испанец покинет «Манчестер Юнайтед» свободным агентом этим летом. Хуан Мата пока также не продлил истекающее в июне соглашение.

В прошедшем сезоне Джонс из-за травмы сыграл всего 24 матча за «МЮ», а Янг и Смоллинг подверглись резкой критике за свои выступления.