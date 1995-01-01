Янг – новый капитан «Манчестер Юнайтед»

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» определился с кандидатурой капитана команды на новый сезон. Им выбрали Эшли Янга.

«Янг – новый капитан. Когда он будет в стартовом составе, с капитанской повязкой будет Эшли», – объявил главный тренер Уле-Гуннар Сульшер, чьи слова приводит Manchester Evening News.