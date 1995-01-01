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    Янг – новый капитан «Манчестер Юнайтед»

    Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» определился с кандидатурой капитана команды на новый сезон. Им выбрали Эшли Янга.

    «Янг – новый капитан. Когда он будет в стартовом составе, с капитанской повязкой будет Эшли», – объявил главный тренер Уле-Гуннар Сульшер, чьи слова приводит Manchester Evening News.

    • До последнего времени капитаном «МЮ» был эквадорец Луис-Антонио Валенсия, который летом покинул клуб.
    • В прошлом сезоне АПЛ Янг провел 28 матчей, забил два гола, сделал три результативных паса.
    • Янг выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года.

    Источник: Manchester Evening News

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