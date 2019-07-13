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    Сульшер может назначить Погба капитаном «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер пока не определился с новым капитаном команды.

    «У нас есть несколько вариантов, и, когда сезон начнется, мы объявим имя нового капитана. Конечно, мы все тщательно оценим, посмотрим, как пройдет предсезонный тур.

    Погба? Да, он один из кандидатов. Не думаю, что это требует объяснений. А пока мы не определились, носить капитанскую повязку будет Эшли Янг», – сказал Сульшер.

    • До последнего времени капитаном «МЮ» был эквадорец Луис-Антонио Валенсия, который летом покинул клуб.
    • Погба также может уйти. Предметный интерес к нему проявляет мадридский «Реал».
    • В мае сообщалось, что Сульшер готов сделать француза капитаном, чтобы удержать его в команде.

    Фанаты «МЮ» освистали Погба во время товарищеского матча с «Перт Глори»

    Источник: The Telegraph

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