The Times: Сульшер сделает Погба капитаном «МЮ», если он останется в клубе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер хочет удержать в клубе полузащитника Поля Погба.

Как сообщает The Times, если 26-летний футболист останется на «Олд Траффорд», то норвежский специалист готов сделать его капитаном команды.

Летом француз может перейти в «Реал», но мадридцы пока не могут договориться с манкунианцами об условиях трансфера.