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    The Times: Сульшер сделает Погба капитаном «МЮ», если он останется в клубе

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер хочет удержать в клубе полузащитника Поля Погба.

    Как сообщает The Times, если 26-летний футболист останется на «Олд Траффорд», то норвежский специалист готов сделать его капитаном команды.

    Летом француз может перейти в «Реал», но мадридцы пока не могут договориться с манкунианцами об условиях трансфера.

    • В сезоне-2018/19 Погба сыграл 47 матчей в составе «МЮ», забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
    • Контракт между сторонами рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: The Times

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