The Times: Сульшер сделает Погба капитаном «МЮ», если он останется в клубе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер хочет удержать в клубе полузащитника Поля Погба.
Как сообщает The Times, если 26-летний футболист останется на «Олд Траффорд», то норвежский специалист готов сделать его капитаном команды.
Летом француз может перейти в «Реал», но мадридцы пока не могут договориться с манкунианцами об условиях трансфера.
- В сезоне-2018/19 Погба сыграл 47 матчей в составе «МЮ», забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
- Контракт между сторонами рассчитан до июня 2021 года.