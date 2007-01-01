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    Фанаты «МЮ» освистали Погба во время товарищеского матча с «Перт Глори»

    «Манчестер Юнайтед» а рамках предсезонного турне победил «Перт Глори» со счетом 2:0.

    Встреча состоялась в Австралии в городе Перт. После перерыва в составе «МЮ» на поле появился полузащитник Поль Погба. Он был освистан некоторыми болельщиками команды.

    Ранее агент футболиста Мино Райола заявил, что француз хочет покинет «Юнайтед» в текущее трансферное окно.

    • Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.
    • Контракт хавбек с клубом рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.

    Источник: Твиттер журналиста Криса Воакса

    Крис Воакс – журналист сайта Goal.com. Имеет 25,3 тысячи подписчиков в твиттере.

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