Фанаты «МЮ» освистали Погба во время товарищеского матча с «Перт Глори»

«Манчестер Юнайтед» а рамках предсезонного турне победил «Перт Глори» со счетом 2:0.
Встреча состоялась в Австралии в городе Перт. После перерыва в составе «МЮ» на поле появился полузащитник Поль Погба. Он был освистан некоторыми болельщиками команды.
Ранее агент футболиста Мино Райола заявил, что француз хочет покинет «Юнайтед» в текущее трансферное окно.
- Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро.
- Контракт хавбек с клубом рассчитан до 2021 года с возможностью продления еще на сезон.
Источник: Твиттер журналиста Криса Воакса
Крис Воакс – журналист сайта Goal.com. Имеет 25,3 тысячи подписчиков в твиттере.