Фанаты «МЮ» освистали Погба во время товарищеского матча с «Перт Глори»

«Манчестер Юнайтед» а рамках предсезонного турне победил «Перт Глори» со счетом 2:0.

Встреча состоялась в Австралии в городе Перт. После перерыва в составе «МЮ» на поле появился полузащитник Поль Погба. Он был освистан некоторыми болельщиками команды.

Ранее агент футболиста Мино Райола заявил, что француз хочет покинет «Юнайтед» в текущее трансферное окно.