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    Александр Сонг - посты

    #8 | Полузащитник
    Имя Александр
    Фамилия Сонг
    Состав Без клуба
    Родной город Дуала
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 185
    Вес 74
    Стоимость:
    € 500
    тыс
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