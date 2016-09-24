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    Эволюция причесок Алекса Сонга

    24 сентября 2016
    По первым матчам многие хвалили известного игрока «Рубина». Но вот уже почти больше 2 месяцев Сонг находится в России. И его игра как то потеряла былые краски. Что бы не заострять внимание на его ошибках и прочем.. Посмотрим лучше на его прически

    Алекс Сонг во времена выступления за «Бастию»( Франция)-2005 год.

    Арсенал Лондон(Англия)-2006-2012.

    Чарльтон Атлетик(Англия)-2007 год,аренда.

    Барселона(Испания)-2012-2016 год.

    Вест Хэм Юнайтед(Англия)-2014-2016,аренда.

    Рубин Казань(Россия)-2016.

    P.S Сонг в сборной Камеруна.

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