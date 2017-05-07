Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ли Фреклингтон - статистика

Завершил карьеру
8 сентября 1985 (41), Линкольн
#8 | Полузащитник
180 см
Ирландия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротерхэм
21
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Ротерхэм
1 : 1
07.05.2017
Дерби Каунти
1' - 90'
66'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Престон
1 : 1
29.04.2017
Ротерхэм
1' - 80'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Ротерхэм
0 : 1
01.04.2017
Фулхэм
1' - 79'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 1
18.03.2017
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Ротерхэм
0 : 2
07.03.2017
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Ротерхэм
0 : 2
04.03.2017
Астон Вилла
45' - 90'
49'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Лидс
3 : 0
02.01.2017
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Ротерхэм
1 : 2
29.12.2016
Бертон Альбион
1' - 90'
33'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ротерхэм
3 : 2
26.12.2016
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 0
17.12.2016
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Фулхэм
2 : 1
13.12.2016
Ротерхэм
60' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ротерхэм
1 : 0
10.12.2016
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
83'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Ротерхэм
0 : 1
22.10.2016
Рединг
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бирмингем Сити
4 : 2
18.10.2016
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Норвич Сити
3 : 1
15.10.2016
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ротерхэм
0 : 1
01.10.2016
Ньюкасл
1' - 90'
37'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
27.09.2016
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ротерхэм
1 : 2
24.09.2016
Кардифф
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Блэкберн
4 : 2
17.09.2016
Ротерхэм
50' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Ротерхэм
2 : 2
14.09.2016
Ноттингем Форест
82' - 90'
87'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ротерхэм
2 : 2
06.08.2016
Вулверхэмптон
1' - 67'
Главные новости
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
22:38
1
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
3
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+