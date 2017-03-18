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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм
Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм: обзор матча 18 марта 2017
Куинз Парк Рейнджерс
18.03.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
5 : 1
Завершен
Ротерхэм
5'
М. Смит
15'
Л. Фримен
49'
Й. Нгбакото (П)
57'
М. Луонго
90+1'
Н. Онуоха
13'
Д. Ньюэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм
ГОЛ! 5:1!
Н. Онуоха
Пас отдал
Й. Нгбакото
90'
+1
85'
Замена
Р. Смолвуд
️️️️
Д. Уорд
Замена
Ш. Госс
️️️️
М. Луонго
74'
65'
Замена
Э. Форд
️️️️
Д. Тейлор
Замена
К. Вашингтон
️️️️
М. Смит
63'
Замена
Р. Моррисон
️️️️
Л. Фримен
63'
ГОЛ! 4:1!
М. Луонго
Пас отдал
Й. Нгбакото
57'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Й. Нгбакото
49'
48'
Желтая карточка
А. Белаид
ГОЛ! 2:1!
Л. Фримен
15'
13'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ньюэлл
Пас отдал
Д. Уорд
ГОЛ! 1:0!
М. Смит
Пас отдал
И. Силла
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
12
Алекс Смитис
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
24
Грант Холл
ЦЗ
6
Джоэль Линч
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
21
Массимо Луонго
ЦП
15
Люк Фримен
АП
2
Дарнелл Ферлонг
ПП
7
Йени Нгбакото
ПВ
26
Идрисса Силла
ЦФ
17
Мэтт Смит
ЦФ
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
14
Бен Паррингтон
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
15
Том Адейеми
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
26
Аймен Белаид
ЦП
11
Джо Ньюэлл
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
28
Джон Тейлор
ПП
12
Джерри Йетс
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Куинз Парк Рейнджерс
13
Мэтт Ингрэм
ВР
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
12
Джейми Макки
ЦП
16
Шон Госс
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
22
Павел Вшолек
ПВ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
Ротерхэм
45
Лоуренс Билбо
ВР
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
ЦП
27
Алекс Брэй
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
4-2-2-2
12
Смитис
21
Бидуэлл
6
Линч
5
Онуоха
24
Холл
21
Луонго
2
Ферлонг
15
Фримен
7
Нгбакото
17
Смит
26
Силла
2-5-1-2
12
Прайс
6
Аджайи
14
Паррингтон
28
Тейлор
6
Волкс
26
Белаид
11
Ньюэлл
15
Адейеми
8
Фреклингтон
25
Уорд
12
Йетс
15
Фримен
11
Моррисон
11
Моррисон
15
Фримен
21
Луонго
16
Госс
16
Госс
21
Луонго
17
Смит
14
Вашингтон
14
Вашингтон
17
Смит
25
Уорд
21
Смолвуд
21
Смолвуд
25
Уорд
28
Тейлор
7
Форд
7
Форд
28
Тейлор
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
12
Джейми Макки
ЦП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
20
Декстер Блэксток
ЦФ
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
45
Лоуренс Билбо
ВР
27
Алекс Брэй
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
18
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Павел Вшолек
ПВ
13
Мэтт Ингрэм
ВР
12
Джейми Макки
ЦП
Остались в запасе
20
Декстер Блэксток
ЦФ
40
Мэйсон Уоррен
ЦЗ
45
Лоуренс Билбо
ВР
27
Алекс Брэй
ЦП
Главный тренер
Иан Холлоуэй
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Ротерхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Лофтус Роуд
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