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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Ротерхэм
Лидс - Ротерхэм: обзор матча 02 января 2017
Лидс
02.01.2017, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
3 : 0
Завершен
Ротерхэм
47'
К. Бартли
65'
К. Вуд
79'
К. Вуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Ротерхэм
84'
Замена
Р. Вуд
️️️️
К. Броудфут
Замена
М. Антонссон
️️️️
К. Вуд
82'
ГОЛ! 3:0!
К. Вуд
Пас отдал
К. Руф
79'
76'
Замена
У. Волкс
️️️️
Д. Ньюэлл
Замена
С. Даллас
️️️️
С. Дукара
73'
70'
Замена
Д. Тейлор
️️️️
Э. Форд
ГОЛ! 2:0!
К. Вуд
Пас отдал
Л. Бридкатт
65'
Желтая карточка
П. Янссон
57'
53'
Желтая карточка
Д. Мэтток
ГОЛ! 1:0!
К. Бартли
Пас отдал
П. Эрнандес
47'
Замена
Р. Виейра
️️️️
Х. Сако
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
15
Сулейман Дукара
ЛП
23
Лиам Бридкатт
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Хади Сако
ПП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
3
Джо Мэтток
ЦЗ
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
5
Керк Броудфут
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
26
Аймен Белаид
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
7
Энтони Форд
ПП
37
Исайя Браун
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
23
Тайлер Дентон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
14
Роналду Виейра
ЦП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
Ротерхэм
45
Лоуренс Билбо
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
4-3-1-2
31
Грин
12
Эйлинг
18
Янссон
5
Бартли
28
Берарди
15
Дукара
23
Бридкатт
9
Сако
19
Эрнандес
9
Вуд
7
Руф
3-5-2
12
Прайс
3
Мэтток
14
Фишер
5
Броудфут
7
Форд
11
Ньюэлл
15
Адейеми
26
Белаид
8
Фреклингтон
25
Уорд
37
Браун
15
Дукара
15
Даллас
15
Даллас
15
Дукара
9
Сако
14
Виейра
14
Виейра
9
Сако
9
Вуд
23
Антонссон
23
Антонссон
9
Вуд
5
Броудфут
6
Вуд
6
Вуд
5
Броудфут
11
Ньюэлл
6
Волкс
6
Волкс
11
Ньюэлл
7
Форд
28
Тейлор
28
Тейлор
7
Форд
Остались в запасе
Лидс
Ротерхэм
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
23
Тайлер Дентон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Главный тренер
Гарри Монк
20
Декстер Блэксток
ЦФ
45
Лоуренс Билбо
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
23
Тайлер Дентон
ЦЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
Остались в запасе
20
Декстер Блэксток
ЦФ
45
Лоуренс Билбо
ВР
45
Грег Халфорд
ЦЗ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Лидс - Ротерхэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Информация о матче
Главный судья:
Стивен Мартин
(Стаффордшир)
Стадион:
Элланд Роад
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