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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Рединг
Ротерхэм - Рединг: обзор матча 22 октября 2016
Ротерхэм
22.10.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
0 : 1
Завершен
Рединг
86'
П. МакШейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Рединг
90'
Замена
Д. Эванс
️️️️
Д. Свифт
89'
Желтая карточка
Д. Свифт
86'
ГОЛ! 0:1!
П. МакШейн
Замена
Э. Форд
️️️️
Д. Блэксток
75'
Желтая карточка
Г. Халфорд
69'
Замена
И. Браун
️️️️
Д. Ньюэлл
64'
60'
Пенальти не реализован!
Г. МакКлири
52'
Желтая карточка
К. Гантер
Желтая карточка
Д. Блэксток
52'
28'
Замена
П. МакШейн
️️️️
Л. Келли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
1
Ли Камп
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
23
Даэл Фрай
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
45
Грег Халфорд
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
8
Ли Фреклингтон
ПП
28
Джон Тейлор
ПП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Рединг
26
Али Аль-Хабси
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Крис Гантер
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
7
Рой Беренс
ЦП
21
Джордан Обита
ЦП
8
Джои ван ден Берг
ПП
12
Гэрэт МакКлири
ЦФ
29
Янн Керморган
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
37
Исайя Браун
ЦФ
7
Энтони Форд
ЦФ
Рединг
31
Стюарт Мур
ВР
28
Данзел Гравенберх
ЦЗ
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
27
Теннай Уотсон
ПЗ
4
Джордж Эванс
ЦП
9
Доминик Самуэль
ЦФ
3-2-3-2
1
Камп
23
Фрай
3
Мэтток
45
Халфорд
6
Вуд
14
Фишер
8
Фреклингтон
11
Ньюэлл
28
Тейлор
25
Уорд
20
Блэксток
2-5-1-2
26
Аль-Хабси
26
Мур
2
Гантер
8
ван ден Берг
4
Келли
7
Беренс
21
Обита
19
Уильямс
8
Свифт
29
Керморган
12
МакКлири
11
Ньюэлл
37
Браун
37
Браун
11
Ньюэлл
20
Блэксток
7
Форд
7
Форд
20
Блэксток
4
Келли
5
МакШейн
5
МакШейн
4
Келли
8
Свифт
4
Эванс
4
Эванс
8
Свифт
Остались в запасе
Ротерхэм
Рединг
12
Льюис Прайс
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
Главный тренер
Кенни Джакетт
27
Теннай Уотсон
ПЗ
28
Данзел Гравенберх
ЦЗ
31
Стюарт Мур
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Яп Стам
Остались в запасе
12
Льюис Прайс
ВР
4
Доминик Болл
ЦЗ
26
Аймен Белаид
ЦП
10
Джейк Форстер-Каски
ЦП
6
Уилл Волкс
ЦП
Остались в запасе
27
Теннай Уотсон
ПЗ
28
Данзел Гравенберх
ЦЗ
31
Стюарт Мур
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Кенни Джакетт
Главный тренер
Яп Стам
Статистика матча Ротерхэм - Рединг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
- : -
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Рединг
1 : 0
21.10.2026
Лейтон Ориент
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Нью-Йорк
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