Адам Коллин - статистика
#19 | Вратарь
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Коллин
|Команда
|Абердин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|195
|Имя
|Адам
|Фамилия
|Коллин
|Команда
|Абердин
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|9 декабря 1984 (38 лет)
|Рост
|195
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротерхэм
|1
|-3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2016
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|2:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|29.12.2015
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|4:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|26.12.2015
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|4:0
|Болтон (Болтон)
|19.12.2015
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|15.12.2015
|Был в запасе
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|2:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|11.12.2015
|Был в запасе
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|05.12.2015
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|28.11.2015
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|3:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|0:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:5
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|03.11.2015
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|31.10.2015
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|3:0
|Ротерхэм (Шеффилд)
|23.10.2015
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:2
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|20.10.2015
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:1
|Рединг (Рединг)
|17.10.2015
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|02.10.2015
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:2
|Бернли (Бернли)
|26.09.2015
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|0:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:1
|Кардифф (Кардифф)
|15.09.2015
|Был в запасе
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|2:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|12.09.2015
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|1:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|29.08.2015
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:3
|Фулхэм (Лондон)
|22.08.2015
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|4:2
|Ротерхэм (Шеффилд)
|18.08.2015
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|0:0
|Престон (Престон)
|15.08.2015
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
|Ротерхэм (Шеффилд)
|08.08.2015
|Был в запасе
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:4
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)