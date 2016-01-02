Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Адам Коллин - статистика

Завершил карьеру
9 декабря 1984 (41)
#19 | Вратарь
195 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротерхэм
1
-3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Престон
2 : 1
02.01.2016
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Фулхэм
4 : 1
29.12.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ротерхэм
4 : 0
26.12.2015
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ротерхэм
2 : 0
19.12.2015
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 0
15.12.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Блэкберн
1 : 0
11.12.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ротерхэм
1 : 2
05.12.2015
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ротерхэм
3 : 0
28.11.2015
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Лидс
0 : 1
21.11.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ротерхэм
2 : 5
07.11.2015
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Мидлсбро
1 : 0
03.11.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
3 : 0
31.10.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ротерхэм
1 : 2
23.10.2015
Шеффилд Уэнсдэй
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Ротерхэм
1 : 1
20.10.2015
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Брентфорд
2 : 1
17.10.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Ротерхэм
1 : 2
02.10.2015
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
26.09.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ротерхэм
2 : 1
19.09.2015
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Брайтон
2 : 1
15.09.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Чарльтон
1 : 1
12.09.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ротерхэм
1 : 3
29.08.2015
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Куинз Парк Рейнджерс
4 : 2
22.08.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ротерхэм
0 : 0
18.08.2015
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ноттингем Форест
2 : 1
15.08.2015
Ротерхэм
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Ротерхэм
1 : 4
08.08.2015
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Главные новости
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
22:38
1
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
3
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+