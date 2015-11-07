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    Адам Коллин - статистика

    #19 | Вратарь
    Имя Адам
    Фамилия Коллин
    Команда Абердин
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 9 декабря 1984 (38 лет)
    Рост 195
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротерхэм 1 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.01.2016 Был в запасе Престон (Престон) 2:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    29.12.2015 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 4:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    26.12.2015 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 4:0 Болтон (Болтон)
    19.12.2015 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 2:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    15.12.2015 Был в запасе Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 2:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    11.12.2015 Был в запасе Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    05.12.2015 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    28.11.2015 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 3:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    21.11.2015 Был в запасе Лидс (Лидс) 0:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    07.11.2015 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 2:5 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    03.11.2015 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 1:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    31.10.2015 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 3:0 Ротерхэм (Шеффилд)
    23.10.2015 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:2 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    20.10.2015 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:1 Рединг (Рединг)
    17.10.2015 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 2:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    02.10.2015 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:2 Бернли (Бернли)
    26.09.2015 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 0:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    19.09.2015 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 2:1 Кардифф (Кардифф)
    15.09.2015 Был в запасе Брайтон (Брайтон & Хов) 2:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    12.09.2015 Был в запасе Чарльтон (Чарльтон) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    29.08.2015 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:3 Фулхэм (Лондон)
    22.08.2015 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 4:2 Ротерхэм (Шеффилд)
    18.08.2015 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 0:0 Престон (Престон)
    15.08.2015 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    08.08.2015 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 1:4 Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
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