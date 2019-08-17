Мартин Крэйни - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Крэйни
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Йовил
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Мартин
|Фамилия
|Крэйни
|Команда
|Лутон Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Йовил
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 сентября 1986 (36 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лутон Таун
|10
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2020
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|2:1
|Брентфорд (Лондон)
|45'
|22.02.2020
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|3:1
|Лутон Таун (Лутон)
|15.02.2020
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|0:1
|Лутон Таун (Лутон)
|38'
|29.12.2019
|Был в запасе
|Бристоль Сити (Бристоль)
|3:0
|Лутон Таун (Лутон)
|09.11.2019
|1' -90'
|Рединг (Рединг)
|3:0
|Лутон Таун (Лутон)
|02.11.2019
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:2
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|26.10.2019
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:1
|Лутон Таун (Лутон)
|90'
|19.10.2019
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|3:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|20.08.2019
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|1:0
|Лутон Таун (Лутон)
|17.08.2019
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|10.08.2019
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|2:1
|Лутон Таун (Лутон)
|02.08.2019
|1' -90'
|Лутон Таун (Лутон)
|3:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|24'