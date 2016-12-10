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    Венсан Рюфли - статистика

    #99 | Защитник
    Имя Венсан
    Фамилия Рюфли
    Команда Санкт-Галлен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 января 1988 (35 лет)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дижон 19 0 1 8 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.04.2017 1' -90' Марсель (Марсель) 1:1 Дижон (Дижон)
    24.02.2017 1' -12' Нант (Нант) 3:1 Дижон (Дижон)
    11.02.2017 1' -90' Дижон (Дижон) 2:0 Кан (Кан)
    04.02.2017 1' -90' Дижон (Дижон) 1:3 ПСЖ (Париж)
    53'
    28.01.2017 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:3 Дижон (Дижон)
    57'
    21.01.2017 1' -90' Дижон (Дижон) 0:0 Лилль (Лилль)
    14.01.2017 1' -90' Монпелье (Монпелье) 1:1 Дижон (Дижон)
    21.12.2016 1' -90' Дижон (Дижон) 2:0 Тулуза (Тулуза)
    35'
    18.12.2016 1' -90' Ницца (Ницца) 2:1 Дижон (Дижон)
    41'
    10.12.2016 Был в запасе Дижон (Дижон) 1:2 Марсель (Марсель)
    02.12.2016 45' -90' Кан (Кан) 3:3 Дижон (Дижон)
    51'
    29.11.2016 1' -79' Дижон (Дижон) 1:1 Монако (Монако)
    26.11.2016 81' -90' Бордо (Бордо) 3:2 Дижон (Дижон)
    19.11.2016 1' -90' Нанси (Нанси) 1:0 Дижон (Дижон)
    61'
    01.10.2016 1' -90' Дижон (Дижон) 3:3 Монпелье (Монпелье)
    90'
    24.09.2016 1' -90' Дижон (Дижон) 3:0 Ренн (Ренн)
    20.09.2016 Был в запасе ПСЖ (Париж) 3:0 Дижон (Дижон)
    17.09.2016 1' -90' Дижон (Дижон) 0:0 Метц (Метц)
    58'
    10.09.2016 1' -90' Анжер (Анжер) 3:1 Дижон (Дижон)
    18'
    27.08.2016 1' -90' Дижон (Дижон) 4:2 Лион (Лион)
    20.08.2016 1' -77' Лилль (Лилль) 1:0 Дижон (Дижон)
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