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Венсан Рюфли
Статистика
Венсан Рюфли - статистика
Завершил карьеру
22 января 1988 (38)
#99 | Защитник
183 см
Швейцария
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Швейцария. Суперлига 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дижон
19
0
1
8
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 31 тур
Марсель
1 : 1
01.04.2017
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Нант
3 : 1
24.02.2017
Дижон
1' - 12'
Франция. Лига 1, 25 тур
Дижон
2 : 0
11.02.2017
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Дижон
1 : 3
04.02.2017
ПСЖ
1' - 90'
53'
Франция. Лига 1, 22 тур
Лорьян
2 : 3
28.01.2017
Дижон
1' - 90'
57'
Франция. Лига 1, 21 тур
Дижон
0 : 0
21.01.2017
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
1 : 1
14.01.2017
Дижон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
2 : 0
21.12.2016
Тулуза
1' - 90'
35'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ницца
2 : 1
18.12.2016
Дижон
1' - 90'
41'
Франция. Лига 1, 17 тур
Дижон
1 : 2
10.12.2016
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Кан
3 : 3
02.12.2016
Дижон
45' - 90'
51'
Франция. Лига 1, 15 тур
Дижон
1 : 1
29.11.2016
Монако
1' - 79'
Франция. Лига 1, 14 тур
Бордо
3 : 2
26.11.2016
Дижон
81' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нанси
1 : 0
19.11.2016
Дижон
1' - 90'
61'
Франция. Лига 1, 8 тур
Дижон
3 : 3
01.10.2016
Монпелье
1' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Дижон
3 : 0
24.09.2016
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
ПСЖ
3 : 0
20.09.2016
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Дижон
0 : 0
17.09.2016
Метц
1' - 90'
58'
Франция. Лига 1, 4 тур
Анжер
3 : 1
10.09.2016
Дижон
1' - 90'
18'
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
4 : 2
27.08.2016
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лилль
1 : 0
20.08.2016
Дижон
1' - 77'
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