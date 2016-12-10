Венсан Рюфли - статистика
#99 | Защитник
|Имя
|Венсан
|Фамилия
|Рюфли
|Команда
|Санкт-Галлен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 1988 (35 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Венсан
|Фамилия
|Рюфли
|Команда
|Санкт-Галлен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 1988 (35 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дижон
|19
|0
|1
|8
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.04.2017
|1' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|24.02.2017
|1' -12'
|Нант (Нант)
|3:1
|Дижон (Дижон)
|11.02.2017
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|2:0
|Кан (Кан)
|04.02.2017
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:3
|ПСЖ (Париж)
|53'
|28.01.2017
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:3
|Дижон (Дижон)
|57'
|21.01.2017
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|14.01.2017
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|21.12.2016
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|2:0
|Тулуза (Тулуза)
|35'
|18.12.2016
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Дижон (Дижон)
|41'
|10.12.2016
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|1:2
|Марсель (Марсель)
|02.12.2016
|45' -90'
|Кан (Кан)
|3:3
|Дижон (Дижон)
|51'
|29.11.2016
|1' -79'
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Монако (Монако)
|26.11.2016
|81' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:2
|Дижон (Дижон)
|19.11.2016
|1' -90'
|Нанси (Нанси)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|61'
|01.10.2016
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|3:3
|Монпелье (Монпелье)
|90'
|24.09.2016
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|3:0
|Ренн (Ренн)
|20.09.2016
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Дижон (Дижон)
|17.09.2016
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Метц (Метц)
|58'
|10.09.2016
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|3:1
|Дижон (Дижон)
|18'
|27.08.2016
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|4:2
|Лион (Лион)
|20.08.2016
|1' -77'
|Лилль (Лилль)
|1:0
|Дижон (Дижон)