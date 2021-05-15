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Кристиан Делл'Орко
Статистика
Кристиан Делл'Орко - статистика
Завершил карьеру
10 февраля 1994 (32)
#15 | Защитник
183 см
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Специя
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 37 тур
Специя
4 : 1
15.05.2021
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
2 : 2
12.05.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
2 : 0
24.04.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Специя
1 : 1
21.04.2021
Интер
78' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Специя
2 : 1
20.03.2021
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
3 : 0
02.03.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
2 : 2
27.02.2021
Парма
88' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
3 : 0
19.02.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2 : 0
13.02.2021
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1 : 2
06.02.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Специя
0 : 1
31.01.2021
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4 : 3
23.01.2021
Специя
1' - 58'
Италия. Серия А, 18 тур
Торино
0 : 0
16.01.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
1 : 2
06.01.2021
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Беневенто
0 : 3
07.11.2020
Специя
45' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Специя
1 : 4
01.11.2020
Ювентус
74' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 2
25.10.2020
Специя
63' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Специя
2 : 2
18.10.2020
Фиорентина
79' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
3 : 0
04.10.2020
Специя
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Специя
1 : 4
27.09.2020
Сассуоло
1' - 87'
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