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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Специя
Милан - Специя: обзор матча 04 октября 2020
Милан
04.10.2020, воскресенье, 19:00
Италия. Серия А, 3 тур
3 : 0
Завершен
Специя
57'
Р. Леау
76'
Т. Эрнандес
78'
Р. Леау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Специя
Замена
Д. Мальдини
️️️️
Р. Леау
83'
ГОЛ! 3:0!
Р. Леау
Пас отдал
Ф. Кессье
78'
77'
Замена
Л. Мора
️️️️
Т. Побега
77'
Замена
П. Бартоломей
️️️️
Э. Гьяси
ГОЛ! 2:0!
Т. Эрнандес
76'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Б. Диас
71'
59'
Замена
Д. Акампора
️️️️
М. Риччи
59'
Замена
К. Агудело
️️️️
Д. Верде
Замена
Ф. Кессье
️️️️
Р. Крунич
58'
Замена
И. Беннасер
️️️️
С. Тонали
58'
ГОЛ! 1:0!
Р. Леау
Пас отдал
Х. Чалханоглу
57'
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
47'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
Л. Коломбо
46'
40'
Желтая карточка
Э. Гьяси
33'
Замена
Р. Пикколи
️️️️
А. Галабинов
32'
Желтая карточка
М. Риччи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
29
Лоренцо Коломбо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Специя
77
Рафаэль
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
27
Маттео Риччи
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
16
Андрей Галабинов
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Специя
31
Аксель Дежарден
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
8
Лука Виньяли
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
13
Дженнаро Акампора
ЦП
16
Паоло Бартоломей
ЦП
6
Люсьен Агум
ЦП
19
Лука Мора
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
46
Габбиа
24
Кьер
2
Калабрия
16
Тонали
33
Крунич
21
Диас
27
Леау
56
Салемакерс
29
Коломбо
3-1-3-1-2
77
Рафаэль
6
Эрлич
24
Хабот
5
Маркицца
27
Риччи
7
Сала
18
Маджоре
4
Побега
11
Гьяси
16
Галабинов
10
Верде
21
Диас
10
Хеуге
10
Хеуге
21
Диас
29
Коломбо
20
Чалханоглу
20
Чалханоглу
29
Коломбо
33
Крунич
19
Кессье
19
Кессье
33
Крунич
16
Тонали
10
Беннасер
10
Беннасер
16
Тонали
27
Леау
70
Мальдини
70
Мальдини
27
Леау
16
Галабинов
91
Пикколи
91
Пикколи
16
Галабинов
10
Верде
7
Агудело
7
Агудело
10
Верде
27
Риччи
13
Акампора
13
Акампора
27
Риччи
11
Гьяси
16
Бартоломей
16
Бартоломей
11
Гьяси
4
Побега
19
Мора
19
Мора
4
Побега
Остались в запасе
Милан
Специя
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
10
Симоне Бастони
ЦП
8
Лука Виньяли
ПЗ
31
Аксель Дежарден
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Остались в запасе
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
10
Симоне Бастони
ЦП
8
Лука Виньяли
ПЗ
31
Аксель Дежарден
ВР
22
Титас Крапикас
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
6
Люсьен Агум
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Милан - Специя
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Главный судья:
Марко Серра
Стадион:
Джузеппе Меацца
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