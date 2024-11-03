Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Владислав Масальский - статистика

Завершил карьеру
12 июня 1998 (28), Самара
#89 | Защитник
190 см
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо СПб
24
2
1
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Динамо СПб
1 : 1
03.11.2024
Балтика-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Знамя Труда
0 : 3
27.10.2024
Динамо СПб
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо СПб
3 : 2
19.10.2024
Енисей-М
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Торпедо Вл
1 : 1
13.10.2024
Динамо СПб
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо СПб
3 : 0
05.10.2024
Тверь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Динамо СПб
1 : 2
28.09.2024
Чертаново
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Динамо СПб
2 : 2
14.09.2024
Динамо-2
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Сатурн
4 : 3
09.09.2024
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Динамо СПб
0 : 2
31.08.2024
Иркутск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Спартак-2
2 : 1
25.08.2024
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Динамо СПб
1 : 1
17.08.2024
Зенит-2
1' - 90'
3'
45'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Звезда
1 : 7
10.08.2024
Динамо СПб
57' - 90'
80'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Динамо СПб
0 : 2
04.08.2024
Родина-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 16 тур
Луки-Энергия
3 : 1
28.07.2024
Динамо СПб
1' - 90'
73'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Динамо СПб
0 : 1
06.07.2024
Знамя Труда
80' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
0 : 2
01.07.2024
Динамо СПб
89' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Тверь
3 : 1
19.06.2024
Динамо СПб
1' - 76'
76'
76'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Чертаново
1 : 3
13.06.2024
Динамо СПб
1' - 90'
85'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Динамо СПб
3 : 1
08.06.2024
Динамо Вг
1' - 90'
5'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Динамо-2
5 : 2
01.06.2024
Динамо СПб
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Динамо СПб
2 : 2
25.05.2024
Сатурн
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Иркутск
3 : 3
19.05.2024
Динамо СПб
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Динамо СПб
0 : 2
11.05.2024
Спартак-2
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Зенит-2
1 : 0
05.05.2024
Динамо СПб
1' - 65'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Динамо СПб
2 : 0
27.04.2024
Звезда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Родина-М
2 : 0
21.04.2024
Динамо СПб
1' - 82'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Динамо СПб
4 : 1
13.04.2024
Луки-Энергия
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Балтика-2
3 : 1
07.04.2024
Динамо СПб
1' - 74'
Главные новости
Экс-игрок сборной Англии может перейти в клуб РПЛ
13:08
Агент Карпукаса раскрыл, просил ли с игроком 200 миллионов у «Локомотива»
12:52
Назван 2-й кандидат на замену Альбе в «Ростове»
12:39
1
Кузяев нашел новый клуб в РПЛ
12:10
4 клуба из топ-5 лиг заинтересовались российским игроком ЦСКА
11:57
Аршавин сказал, кто выиграет гонку бомбардиров в РПЛ
11:46
6
ФотоСамые дорогие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
11:37
3
Назван один из кандидатов на место Альбы в «Ростове»
11:03
ФотоТоп-10 самых дорогих игроков РПЛ по версии CIES
10:51
3
В РПЛ произойдет 2-я тренерская отставка
10:43
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+