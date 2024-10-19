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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо СПб - Енисей-М
Динамо СПб - Енисей-М: обзор матча 19 октября 2024
Динамо СПб
19.10.2024, суббота, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
3 : 2
Завершен
Енисей-М
59'
Н. Колдунов
67'
С. Уткин
90+3'
Н. Колдунов (П)
47'
А. Губанов
50'
М. Степин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо СПб - Енисей-М
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Н. Колдунов
Пас отдал
Н. Танков
90'
+3
Желтая карточка
Н. Колдунов
79'
78'
Замена
К. Поршунов
️️️️
М. Степин
78'
Замена
А. Медведков
️️️️
В. Кравцов
Замена
А. Орлов
️️️️
Д. Осокин
78'
68'
Замена
А. Рейз
️️️️
И. Новик
Замена
К. Фатеев
️️️️
И. Воробьев
68'
ГОЛ! 2:2!
С. Уткин
Пас отдал
Н. Колдунов
67'
66'
Желтая карточка
В. Луташев
Желтая карточка
Р. Умаров
64'
ГОЛ! 1:2!
Н. Колдунов
Пас отдал
Р. Умаров
59'
Замена
Д. Шилов
️️️️
Н. Шиков
52'
Замена
Р. Умаров
️️️️
Н. Колганов
52'
50'
ГОЛ! 0:2!
М. Степин
Пас отдал
В. Кравцов
47'
ГОЛ! 0:1!
А. Губанов
Замена
Н. Танков
️️️️
Д. Вашкевич
46'
Желтая карточка
Д. Вашкевич
43'
25'
Желтая карточка
В. Кравцов
20'
Желтая карточка
И. Новик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо СПб
84
Иван Зириков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
63
Алексей Казаринов
ПЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
14
Михаил Черномырдин
ЛВ
10
Николай Шиков
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
21
Никита Колганов
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Енисей-М
89
Андрей Широков
ВР
85
Артем Мальфанов
ЛЗ
55
Никита Богатырев
ЦЗ
62
Владислав Кравцов
ПЗ
92
Александр Губанов
ЛВ
14
Денис Федоренко
ОП
51
Егор Егоров
ЦП
18
Александр Надольский
АП
91
Иван Новик
ЦФ
36
Владислав Луташев
ЦФ
61
Максим Степин
ЦФ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Динамо СПб
99
Николай Новиков
ВР
89
Владислав Масальский
ЦЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
28
Артем Пикарев
ОП
24
Андрей Орлов
ОП
77
Артем Гавриленко
АП
19
Дмитрий Шилов
АП
11
Ризван Умаров
ЦФ
7
Никита Танков
ЦФ
Енисей-М
99
Андрей Сорокин
ВР
54
Евгений Гололобов
ЛЗ
74
Арсений Чулков
ЦЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
28
Александр Рейз
ЦЗ
60
Артем Медведков
ЦП
71
Кирилл Поршунов
ЦФ
4-2-3-1
84
Зириков
63
Казаринов
4
Белов
4
Осокин
22
Уткин
10
Шиков
10
Колдунов
14
Черномырдин
21
Колганов
95
Воробьев
15
Вашкевич
3-1-1-2-3
89
Широков
62
Кравцов
55
Богатырев
85
Мальфанов
14
Федоренко
51
Егоров
18
Надольский
92
Губанов
61
Степин
36
Луташев
91
Новик
21
Колганов
11
Умаров
11
Умаров
21
Колганов
15
Вашкевич
7
Танков
7
Танков
15
Вашкевич
95
Воробьев
52
Фатеев
52
Фатеев
95
Воробьев
10
Шиков
19
Шилов
19
Шилов
10
Шиков
4
Осокин
24
Орлов
24
Орлов
4
Осокин
91
Новик
28
Рейз
28
Рейз
91
Новик
62
Кравцов
60
Медведков
60
Медведков
62
Кравцов
61
Степин
71
Поршунов
71
Поршунов
61
Степин
Остались в запасе
Динамо СПб
Енисей-М
77
Артем Гавриленко
АП
28
Артем Пикарев
ОП
19
Глеб Комбаров
ПЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
99
Николай Новиков
ВР
Главный тренер
Александр Фомичев
99
Андрей Сорокин
ВР
74
Арсений Чулков
ЦЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
54
Евгений Гололобов
ЛЗ
Главный тренер
Александр Кишиневский
Остались в запасе
77
Артем Гавриленко
АП
28
Артем Пикарев
ОП
19
Глеб Комбаров
ПЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
99
Николай Новиков
ВР
Остались в запасе
99
Андрей Сорокин
ВР
74
Арсений Чулков
ЦЗ
83
Данил Амбросенок
ЦЗ
54
Евгений Гололобов
ЛЗ
Главный тренер
Александр Фомичев
Главный тренер
Александр Кишиневский
Статистика матча Динамо СПб - Енисей-М
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Енисей-М
2 : 1
25.10.2026
Динамо Вг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Балтика-2
2 : 1
17.10.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Енисей-М
2 : 1
04.10.2026
Чертаново
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 24 тур
Енисей-М
2 : 6
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