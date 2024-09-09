Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Сатурн - Динамо СПб
Сатурн - Динамо СПб: обзор матча 09 сентября 2024
Сатурн
09.09.2024, понедельник, 19:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
4 : 3
Завершен
Динамо СПб
32'
А. Шаболин
54'
А. Закиров
72'
С. Басыров
83'
А. Мазько
13'
И. Воробьев
77'
Н. Танков
90+2'
Р. Хаджиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сатурн - Динамо СПб
90'
+2
ГОЛ! 4:3!
Р. Хаджиев
Пас отдал
Д. Шилов
89'
Желтая карточка
Н. Танков
85'
Желтая карточка
Р. Хаджиев
ГОЛ! 4:2!
А. Мазько
Пас отдал
А. Сливин
83'
Замена
И. Репях
️️️️
А. Шаболин
79'
77'
ГОЛ! 3:2!
Н. Танков
Пас отдал
Н. Шиков
ГОЛ! 3:1!
С. Басыров
Пас отдал
А. Мазько
72'
71'
Замена
Н. Шиков
️️️️
И. Воробьев
Замена
А. Сливин
️️️️
С. Емелин
67'
64'
Замена
Н. Колганов
️️️️
М. Черномырдин
64'
Замена
Д. Шилов
️️️️
С. Уткин
64'
Замена
А. Белов
️️️️
Г. Макаров
ГОЛ! 2:1!
А. Закиров
Пас отдал
А. Шаболин
54'
Желтая карточка
И. Хатунцев
51'
46'
Замена
Н. Танков
️️️️
Н. Колдунов
Замена
А. Мазько
️️️️
Д. Грибанов
46'
Замена
Д. Николаев
️️️️
Н. Шарков
46'
Замена
И. Хатунцев
️️️️
В. Кириленко
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Шаболин
Пас отдал
С. Басыров
32'
13'
ГОЛ! 0:1!
И. Воробьев
Пас отдал
М. Черномырдин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сатурн
13
Владислав Русанов
ВР
46
Алексей Сухарев
ЦЗ
55
Владислав Кириленко
ЦЗ
63
Даниил Борисов
ЦЗ
63
Никита Шарков
ПЗ
10
Семен Емелин
ЛВ
47
Владислав Лепёхин
ОП
9
Артем Закиров
ЦП
25
Станислав Басыров
ЦП
11
Артем Шаболин
АП
26
Денис Грибанов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Корытько
Динамо СПб
84
Иван Зириков
ВР
89
Владислав Масальский
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
3
Роман Хаджиев
ЦЗ
63
Алексей Казаринов
ПЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
14
Михаил Черномырдин
ЛВ
60
Георгий Макаров
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Сатурн
32
Валерий Матвеенков
ВР
33
Илья Хатунцев
ЦЗ
2
Даниил Николаев
ЦЗ
17
Александр Мазько
ЛВ
88
Никита Кнышев
ОП
94
Алексей Сливин
ЦП
30
Иван Репях
АП
17
Денис Бескоровайный
ПВ
Динамо СПб
99
Николай Новиков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
10
Николай Шиков
ЦП
19
Дмитрий Шилов
АП
21
Никита Колганов
АП
7
Никита Танков
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Русанов
46
Сухарев
55
Кириленко
63
Борисов
63
Шарков
47
Лепёхин
9
Закиров
25
Басыров
10
Емелин
11
Шаболин
26
Грибанов
3-2-2-2-1
84
Зириков
89
Масальский
4
Осокин
3
Хаджиев
22
Уткин
63
Казаринов
60
Макаров
10
Колдунов
95
Воробьев
14
Черномырдин
11
Умаров
26
Грибанов
17
Мазько
17
Мазько
26
Грибанов
11
Шаболин
30
Репях
30
Репях
11
Шаболин
10
Емелин
94
Сливин
94
Сливин
10
Емелин
55
Кириленко
33
Хатунцев
33
Хатунцев
55
Кириленко
63
Шарков
2
Николаев
2
Николаев
63
Шарков
60
Макаров
4
Белов
4
Белов
60
Макаров
95
Воробьев
10
Шиков
10
Шиков
95
Воробьев
22
Уткин
19
Шилов
19
Шилов
22
Уткин
14
Черномырдин
21
Колганов
21
Колганов
14
Черномырдин
10
Колдунов
7
Танков
7
Танков
10
Колдунов
Остались в запасе
Сатурн
Динамо СПб
32
Валерий Матвеенков
ВР
17
Денис Бескоровайный
ПВ
88
Никита Кнышев
ОП
Главный тренер
Владимир Корытько
99
Николай Новиков
ВР
19
Глеб Комбаров
ПЗ
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
Главный тренер
Александр Фомичев
Остались в запасе
32
Валерий Матвеенков
ВР
17
Денис Бескоровайный
ПВ
88
Никита Кнышев
ОП
Остались в запасе
99
Николай Новиков
ВР
19
Глеб Комбаров
ПЗ
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
Главный тренер
Владимир Корытько
Главный тренер
Александр Фомичев
Статистика матча Сатурн - Динамо СПб
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Сатурн
1 : 3
31.10.2026
Спартак Т
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Волна
0 : 2
03.10.2026
Сатурн
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Новости команд
Все
Сатурн
Динамо СПб
«Волна» – «Динамо СПб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Волна» – «Динамо СПб»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Динамо Вологда» – «Динамо СПб»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Волна» – «Сатурн»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Волна» – «Сатурн»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Зенит Пенза» – «Сатурн»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Игрок ЦСКА перебрался в клуб Второй лиги
11 сентября
«Иртыш» – «Сатурн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Иртыш» – «Сатурн»: кто победит в матче 2 раунда FONBET Кубка России 2026
11 августа
«Волна» – «Динамо СПб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 октября 2026
14 октября
«Волна» – «Динамо СПб»: кто победит в матче 5 раунда Кубка России 2026/2027
13 октября
«Динамо Вологда» – «Динамо СПб»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Динамо СПб» – «Балтика-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
«Динамо СПб» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+