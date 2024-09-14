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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо СПб - Динамо-2
Динамо СПб - Динамо-2: обзор матча 14 сентября 2024
Динамо СПб
14.09.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
2 : 2
Завершен
Динамо-2
18'
А. Белов
67'
Д. Шилов
56'
Л. Зайдензаль
59'
Г. Мирошниченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо СПб - Динамо-2
Желтая карточка
В. Масальский
90'
+2
Замена
Д. Осокин
️️️️
Д. Шилов
84'
Замена
Н. Танков
️️️️
Н. Шиков
84'
82'
Замена
В. Летечин
️️️️
Е. Акимов
82'
Замена
А. Абдулхаликов
️️️️
Д. Боков
81'
Желтая карточка
Е. Смелов
Замена
А. Пикарев
️️️️
С. Уткин
74'
71'
Замена
Г. Князев
️️️️
Д. Симонов
ГОЛ! 2:2!
Д. Шилов
Пас отдал
С. Уткин
67'
64'
Желтая карточка
И. Лепский
Замена
К. Фатеев
️️️️
И. Воробьев
60'
59'
ГОЛ! 1:2!
Г. Мирошниченко
Пас отдал
Е. Смелов
56'
ГОЛ! 1:1!
Л. Зайдензаль
Пас отдал
Е. Смелов
46'
Замена
Г. Мирошниченко
️️️️
Е. Ибрагимов
Замена
Р. Умаров
️️️️
Г. Макаров
46'
Желтая карточка
Г. Макаров
45'
+2
37'
Замена
М. Балахонов
️️️️
Р. Головачев
ГОЛ! 1:0!
А. Белов
Пас отдал
И. Воробьев
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо СПб
84
Иван Зириков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
63
Алексей Казаринов
ПЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
14
Михаил Черномырдин
ЛВ
24
Андрей Орлов
ОП
60
Георгий Макаров
ЦП
10
Николай Шиков
ЦП
19
Дмитрий Шилов
АП
95
Илья Воробьев
ПВ
Главный тренер
Александр Фомичев
Динамо-2
47
Андрей Кудравец
ВР
18
Иван Лепский
ЦЗ
56
Леон Зайдензаль
ЦЗ
86
Ричард Головачев
ЦЗ
98
Степан Ласкин
ЛВ
6
Евгений Ибрагимов
ОП
75
Максим Майоров
ОП
30
Денис Симонов
АП
52
Егор Смелов
АП
96
Егор Акимов
ПВ
11
Денис Боков
ЦФ
Главный тренер
Павел Алпатов
Динамо СПб
99
Николай Новиков
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
28
Артем Пикарев
ОП
10
Никита Колдунов
ЦП
21
Никита Колганов
АП
7
Никита Танков
ЦФ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Динамо-2
51
Егор Плотников
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
15
Максим Балахонов
ЛЗ
83
Тимур Корчагин
ЦЗ
90
Арсений Абдулхаликов
АП
11
Глеб Мирошниченко
АП
71
Артем Змеев
АП
37
Виталий Летечин
ПВ
33
Глеб Князев
ПВ
4-1-2-3
84
Зириков
63
Казаринов
4
Белов
89
Масальский
22
Уткин
24
Орлов
60
Макаров
10
Шиков
14
Черномырдин
19
Шилов
95
Воробьев
3-2-3-2
47
Кудравец
18
Лепский
56
Зайдензаль
86
Головачев
6
Ибрагимов
75
Майоров
96
Акимов
52
Смелов
98
Ласкин
11
Боков
30
Симонов
10
Шиков
7
Танков
7
Танков
10
Шиков
19
Шилов
4
Осокин
4
Осокин
19
Шилов
22
Уткин
28
Пикарев
28
Пикарев
22
Уткин
95
Воробьев
52
Фатеев
52
Фатеев
95
Воробьев
60
Макаров
11
Умаров
11
Умаров
60
Макаров
86
Головачев
15
Балахонов
15
Балахонов
86
Головачев
96
Акимов
37
Летечин
37
Летечин
96
Акимов
11
Боков
90
Абдулхаликов
90
Абдулхаликов
11
Боков
6
Ибрагимов
11
Мирошниченко
11
Мирошниченко
6
Ибрагимов
30
Симонов
33
Князев
33
Князев
30
Симонов
Остались в запасе
Динамо СПб
Динамо-2
99
Николай Новиков
ВР
19
Глеб Комбаров
ПЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
21
Никита Колганов
АП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
51
Егор Плотников
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
83
Тимур Корчагин
ЦЗ
71
Артем Змеев
АП
Главный тренер
Павел Алпатов
Остались в запасе
99
Николай Новиков
ВР
19
Глеб Комбаров
ПЗ
10
Никита Колдунов
ЦП
21
Никита Колганов
АП
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Остались в запасе
51
Егор Плотников
ВР
54
Данил Кузнецов
ВР
83
Тимур Корчагин
ЦЗ
71
Артем Змеев
АП
Главный тренер
Александр Фомичев
Главный тренер
Павел Алпатов
Статистика матча Динамо СПб - Динамо-2
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо-2
2 : 2
17.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Динамо-2
2 : 3
14.10.2026
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Иртыш
4 : 0
27.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
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