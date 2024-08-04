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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо СПб - Родина-М
Динамо СПб - Родина-М: обзор матча 04 августа 2024
Динамо СПб
04.08.2024, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
0 : 2
Завершен
Родина-М
32'
А. Хорин (П)
72'
А. Гарибян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо СПб - Родина-М
Замена
Н. Колганов
️️️️
А. Орлов
85'
Замена
Н. Колдунов
️️️️
Н. Шиков
85'
83'
Замена
Т. Тюкаев
️️️️
П. Баранов
72'
ГОЛ! 0:2!
А. Гарибян
Пас отдал
А. Бирюков
68'
Желтая карточка
П. Баранов
Замена
Г. Макаров
️️️️
Н. Танков
66'
Замена
Г. Комбаров
️️️️
Д. Осокин
66'
Замена
Н. Шиков
️️️️
К. Фатеев
66'
63'
Замена
М. Ципуштанов
️️️️
Д. Борисов
63'
Замена
А. Гарибян
️️️️
М. Белковский
Желтая карточка
М. Черномырдин
54'
54'
Замена
А. Бирюков
️️️️
Р. Берзегов
46'
Замена
А. Кокарев
️️️️
М. Кожин
32'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Хорин
6'
Желтая карточка
А. Ягодкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо СПб
99
Николай Новиков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
14
Михаил Черномырдин
ЛВ
24
Андрей Орлов
ОП
19
Дмитрий Шилов
АП
7
Никита Танков
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Родина-М
91
Даниил Баринов
ВР
7
Михаил Харлан
ЦЗ
44
Павел Баранов
ЦЗ
74
Арсений Ягодкин
ЦЗ
71
Матвей Кожин
ЛВ
80
Арсений Хорин
ОП
62
Рустам Берзегов
ЦП
57
Роман Копылов
АП
32
Константин Матвеев
ПВ
18
Даниил Борисов
ПВ
11
Максим Белковский
ЦФ
Главный тренер
Александр Павленко
Динамо СПб
1
Михаил Яшин
ВР
63
Алексей Казаринов
ПЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
60
Георгий Макаров
ЦП
10
Николай Шиков
ЦП
10
Никита Колдунов
ЦП
21
Никита Колганов
АП
13
Всеволод Бобров
ЦФ
Родина-М
35
Роман Тарасов
ВР
71
Егор Баранов
ЛЗ
18
Тимур Тюкаев
ЦЗ
66
Артем Кокарев
ЛВ
8
Михаил Ципуштанов
ЛВ
92
Александр Гончаров
ЦП
25
Артем Бирюков
АП
89
Матвей Киселев
ЦФ
77
Артур Гарибян
ЦФ
4-1-3-2
99
Новиков
4
Белов
89
Масальский
4
Осокин
22
Уткин
24
Орлов
14
Черномырдин
19
Шилов
52
Фатеев
11
Умаров
7
Танков
3-1-1-3-2
91
Баринов
7
Харлан
44
Баранов
74
Ягодкин
80
Хорин
62
Берзегов
18
Борисов
57
Копылов
71
Кожин
11
Белковский
32
Матвеев
4
Осокин
19
Комбаров
19
Комбаров
4
Осокин
7
Танков
60
Макаров
60
Макаров
7
Танков
52
Фатеев
10
Шиков
10
Шиков
52
Фатеев
Шиков
10
Колдунов
10
Колдунов
Шиков
24
Орлов
21
Колганов
21
Колганов
24
Орлов
11
Белковский
77
Гарибян
77
Гарибян
11
Белковский
62
Берзегов
25
Бирюков
25
Бирюков
62
Берзегов
71
Кожин
66
Кокарев
66
Кокарев
71
Кожин
18
Борисов
8
Ципуштанов
8
Ципуштанов
18
Борисов
44
Баранов
18
Тюкаев
18
Тюкаев
44
Баранов
Остались в запасе
Динамо СПб
Родина-М
1
Михаил Яшин
ВР
63
Алексей Казаринов
ПЗ
13
Всеволод Бобров
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
71
Егор Баранов
ЛЗ
89
Матвей Киселев
ЦФ
92
Александр Гончаров
ЦП
35
Роман Тарасов
ВР
Главный тренер
Александр Павленко
Остались в запасе
1
Михаил Яшин
ВР
63
Алексей Казаринов
ПЗ
13
Всеволод Бобров
ЦФ
Остались в запасе
71
Егор Баранов
ЛЗ
89
Матвей Киселев
ЦФ
92
Александр Гончаров
ЦП
35
Роман Тарасов
ВР
Главный тренер
Александр Фомичев
Главный тренер
Александр Павленко
Статистика матча Динамо СПб - Родина-М
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Сатурн
1 : 2
23.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Родина-М
1 : 0
03.10.2026
Арсенал-2
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