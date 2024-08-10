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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Звезда - Динамо СПб
Звезда - Динамо СПб: обзор матча 10 августа 2024
Звезда
10.08.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
1 : 7
Завершен
Динамо СПб
54'
А. Филев
7'
Н. Танков
30'
Д. Шилов
35'
Р. Умаров
50'
Г. Макаров
80'
В. Масальский
83'
Н. Колдунов
90'
Д. Вашкевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Звезда - Динамо СПб
90'
ГОЛ! 1:7!
Д. Вашкевич
Пас отдал
С. Уткин
Замена
Д. Рулев
️️️️
А. Нышаналиев
89'
83'
ГОЛ! 1:6!
Н. Колдунов
Пас отдал
М. Черномырдин
83'
Замена
Н. Колдунов
️️️️
Н. Шиков
80'
ГОЛ! 1:5!
В. Масальский
Пас отдал
М. Черномырдин
72'
Замена
К. Фатеев
️️️️
Д. Шилов
Замена
Д. Лебедев
️️️️
М. Сергеев
70'
57'
Замена
Д. Вашкевич
️️️️
Н. Танков
57'
Замена
В. Масальский
️️️️
А. Белов
Замена
Н. Константинов
️️️️
А. Зенюк
57'
Замена
К. Сечкин
️️️️
Э. Кузгов
57'
Замена
И. Смирнов
️️️️
К. Макаров
57'
ГОЛ! 1:4!
А. Филев
54'
50'
ГОЛ! 0:4!
Г. Макаров
Пас отдал
М. Черномырдин
46'
Замена
Г. Макаров
️️️️
Р. Умаров
35'
ГОЛ! 0:3!
Р. Умаров
Пас отдал
М. Черномырдин
30'
ГОЛ! 0:2!
Д. Шилов
Пас отдал
Н. Танков
7'
ГОЛ! 0:1!
Н. Танков
Пас отдал
Н. Шиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Звезда
30
Данил Пшеничников
ВР
59
Андрей Зенюк
ЛЗ
18
Владимир Прозоров
ЦЗ
23
Михаил Лукьянов
ЦЗ
8
Арсен Нышаналиев
ЦП
75
Кирилл Макаров
ЦП
77
Максим Сергеев
ЦП
19
Юрий Мединский
ЦП
43
Андрей Трофимов
ПВ
91
Эмир Кузгов
ЛФ
87
Арсений Филев
ЦФ
Главный тренер
Геннадий Орбу
Динамо СПб
84
Иван Зириков
ВР
4
Денис Осокин
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
22
Станислав Уткин
ПЗ
14
Михаил Черномырдин
ЛВ
28
Артем Пикарев
ОП
24
Андрей Орлов
ОП
10
Николай Шиков
ЦП
19
Дмитрий Шилов
АП
11
Ризван Умаров
ЦФ
7
Никита Танков
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Звезда
16
Даниил Фоломкин
ВР
34
Александр Прохоров
ВР
5
Игорь Смирнов
ЦЗ
24
Кирилл Сечкин
ПЗ
58
Денис Лебедев
ЦП
79
Данила Рулев
ЦП
20
Никита Константинов
ЦФ
Динамо СПб
99
Николай Новиков
ВР
89
Владислав Масальский
ЦЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
63
Алексей Казаринов
ПЗ
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
10
Никита Колдунов
ЦП
60
Георгий Макаров
ЦП
21
Никита Колганов
АП
21
Аким Устинов
ПВ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
3-4-1-2
30
Пшеничников
59
Зенюк
23
Лукьянов
18
Прозоров
8
Нышаналиев
77
Сергеев
19
Мединский
75
Макаров
43
Трофимов
91
Кузгов
87
Филев
3-2-1-2-2
84
Зириков
22
Уткин
4
Белов
4
Осокин
28
Пикарев
24
Орлов
10
Шиков
19
Шилов
14
Черномырдин
7
Танков
11
Умаров
77
Сергеев
58
Лебедев
58
Лебедев
77
Сергеев
59
Зенюк
20
Константинов
20
Константинов
59
Зенюк
8
Нышаналиев
79
Рулев
79
Рулев
8
Нышаналиев
75
Макаров
5
Смирнов
5
Смирнов
75
Макаров
91
Кузгов
24
Сечкин
24
Сечкин
91
Кузгов
7
Танков
15
Вашкевич
15
Вашкевич
7
Танков
19
Шилов
52
Фатеев
52
Фатеев
19
Шилов
10
Шиков
10
Колдунов
10
Колдунов
10
Шиков
11
Умаров
60
Макаров
60
Макаров
11
Умаров
4
Белов
89
Масальский
89
Масальский
4
Белов
Остались в запасе
Звезда
Динамо СПб
16
Даниил Фоломкин
ВР
34
Александр Прохоров
ВР
Главный тренер
Геннадий Орбу
21
Никита Колганов
АП
21
Аким Устинов
ПВ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
63
Алексей Казаринов
ПЗ
99
Николай Новиков
ВР
Главный тренер
Александр Фомичев
Остались в запасе
16
Даниил Фоломкин
ВР
34
Александр Прохоров
ВР
Остались в запасе
21
Никита Колганов
АП
21
Аким Устинов
ПВ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
63
Алексей Казаринов
ПЗ
99
Николай Новиков
ВР
Главный тренер
Геннадий Орбу
Главный тренер
Александр Фомичев
Статистика матча Звезда - Динамо СПб
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Звезда
1 : 2
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Звезда
2 : 0
16.10.2026
Череповец
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Звезда
1 : 8
02.10.2026
Тверь
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
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