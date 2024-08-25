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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Спартак-2 - Динамо СПб
Спартак-2 - Динамо СПб: обзор матча 25 августа 2024
Спартак-2
25.08.2024, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
2 : 1
Завершен
Динамо СПб
33'
Н. Ищенко
90'
Е. Гуляев
62'
Н. Шиков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спартак-2 - Динамо СПб
Желтая карточка
Е. Гузиев
90'
+6
ГОЛ! 2:1!
Е. Гуляев
Пас отдал
Н. Посмашный
90'
Замена
Н. Посмашный
️️️️
В. Дунай
82'
Замена
А. Пономарчук
️️️️
А. Джебов
82'
80'
Желтая карточка
Г. Комбаров
79'
Замена
Д. Вашкевич
️️️️
Д. Осокин
Замена
Е. Гуляев
️️️️
И. Старков
72'
Замена
А. Филев
️️️️
А. Быковский
72'
67'
Желтая карточка
М. Черномырдин
67'
Желтая карточка
Н. Шиков
Желтая карточка
И. Старков
67'
62'
ГОЛ! 1:1!
Н. Шиков
Пас отдал
Н. Колганов
59'
Замена
Р. Умаров
️️️️
Н. Танков
59'
Замена
Н. Шиков
️️️️
Н. Колдунов
56'
Замена
Г. Комбаров
️️️️
А. Пикарев
Замена
А. Шоларь
️️️️
Н. Ищенко
56'
Желтая карточка
В. Дунай
49'
46'
Замена
И. Воробьев
️️️️
Д. Шилов
ГОЛ! 1:0!
Н. Ищенко
Пас отдал
Ю. Коледин
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-2
86
Илья Тихомиров
ВР
5
Иван Горяинов
ЛЗ
61
Тимофей Рожков
ЦЗ
3
Юрий Коледин
ПЗ
83
Николай Ищенко
ЛВ
74
Егор Гузиев
ОП
43
Руслан Войцеховский
ОП
37
Иван Старков
ЦП
7
Абдулло Джебов
ЦП
10
Виталий Дунай
ЦФ
84
Артем Быковский
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Динамо СПб
84
Иван Зириков
ВР
3
Роман Хаджиев
ЦЗ
89
Владислав Масальский
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
63
Алексей Казаринов
ПЗ
14
Михаил Черномырдин
ЛВ
28
Артем Пикарев
ОП
10
Никита Колдунов
ЦП
19
Дмитрий Шилов
АП
21
Никита Колганов
АП
7
Никита Танков
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Спартак-2
58
Семен Фадеев
ВР
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
48
Александр Данилов
ЦЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
66
Юрий Петин
ПЗ
17
Антон Гурылев
ЛВ
47
Никита Посмашный
АП
18
Артем Шоларь
АП
87
Артем Пономарчук
АП
25
Егор Гуляев
ПВ
87
Арсений Филев
ЦФ
91
Александр Помалюк
ЦФ
Динамо СПб
99
Николай Новиков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
10
Николай Шиков
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
3-2-2-1-2
86
Тихомиров
5
Горяинов
61
Рожков
3
Коледин
74
Гузиев
43
Войцеховский
37
Старков
7
Джебов
83
Ищенко
84
Быковский
10
Дунай
4-1-1-3-1
84
Зириков
63
Казаринов
89
Масальский
4
Осокин
3
Хаджиев
28
Пикарев
10
Колдунов
19
Шилов
21
Колганов
14
Черномырдин
7
Танков
84
Быковский
87
Филев
87
Филев
84
Быковский
37
Старков
25
Гуляев
25
Гуляев
37
Старков
10
Дунай
47
Посмашный
47
Посмашный
10
Дунай
83
Ищенко
18
Шоларь
18
Шоларь
83
Ищенко
7
Джебов
87
Пономарчук
87
Пономарчук
7
Джебов
28
Пикарев
19
Комбаров
19
Комбаров
28
Пикарев
10
Колдунов
10
Шиков
10
Шиков
10
Колдунов
4
Осокин
15
Вашкевич
15
Вашкевич
4
Осокин
7
Танков
11
Умаров
11
Умаров
7
Танков
19
Шилов
95
Воробьев
95
Воробьев
19
Шилов
Остались в запасе
Спартак-2
Динамо СПб
91
Александр Помалюк
ЦФ
17
Антон Гурылев
ЛВ
66
Юрий Петин
ПЗ
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
48
Александр Данилов
ЦЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
58
Семен Фадеев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
99
Николай Новиков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Фомичев
Остались в запасе
91
Александр Помалюк
ЦФ
17
Антон Гурылев
ЛВ
66
Юрий Петин
ПЗ
23
Дмитрий Иванников
ЛЗ
48
Александр Данилов
ЦЗ
41
Дмитрий Курошев
ЦЗ
58
Семен Фадеев
ВР
Остались в запасе
99
Николай Новиков
ВР
4
Антон Белов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Комбаров
Главный тренер
Александр Фомичев
Статистика матча Спартак-2 - Динамо СПб
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
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