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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Динамо СПб - Зенит-2
Динамо СПб - Зенит-2: обзор матча 17 августа 2024
Динамо СПб
17.08.2024, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
1 : 1
Завершен
Зенит-2
3'
В. Масальский
45+2'
И. Галанин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо СПб - Зенит-2
88'
Замена
К. Глазунов
️️️️
Е. Ким
82'
Замена
Д. Рубанов
️️️️
А. Максимчук
Замена
Н. Колганов
️️️️
Д. Шилов
82'
70'
Желтая карточка
Н. Лобов
70'
Замена
Н. Вершинин
️️️️
С. Никифоров
Замена
Д. Вашкевич
️️️️
Н. Танков
67'
Замена
К. Фатеев
️️️️
Н. Колдунов
63'
Замена
А. Белов
️️️️
Д. Осокин
63'
46'
Замена
Е. Пшенников
️️️️
К. Воинков
Замена
Н. Шиков
️️️️
Р. Умаров
46'
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
И. Галанин
45'
+1
Желтая карточка
И. Козлов
Желтая карточка
В. Масальский
45'
+1
Желтая карточка
Д. Шилов
19'
14'
Желтая карточка
А. Костюк
ГОЛ! 1:0!
В. Масальский
Пас отдал
Д. Осокин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо СПб
84
Иван Зириков
ВР
89
Владислав Масальский
ЦЗ
4
Денис Осокин
ЦЗ
63
Алексей Казаринов
ПЗ
14
Михаил Черномырдин
ЛВ
28
Артем Пикарев
ОП
24
Андрей Орлов
ОП
10
Никита Колдунов
ЦП
19
Дмитрий Шилов
АП
7
Никита Танков
ЦФ
11
Ризван Умаров
ЦФ
Главный тренер
Александр Фомичев
Зенит-2
1
Давид Бязров
ВР
59
Алексей Костюк
ЛЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
98
Никита Лобов
ЦЗ
92
Иван Шилёнок
ПЗ
64
Константин Воинков
ЛВ
87
Савелий Никифоров
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
71
Евгений Ким
АП
49
Игорь Козлов
ПВ
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Динамо СПб
99
Николай Новиков
ВР
3
Роман Хаджиев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
52
Кирилл Фатеев
ЛВ
60
Георгий Макаров
ЦП
10
Николай Шиков
ЦП
21
Никита Колганов
АП
21
Аким Устинов
ПВ
15
Дмитрий Вашкевич
ЦФ
Зенит-2
88
Владимир Павлов
ВР
98
Максим Тимофеев
ВР
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
52
Евгений Пшенников
ЛВ
45
Кирилл Глазунов
ОП
70
Никита Вершинин
ОП
11
Роман Колмаков
ПВ
76
Денис Рубанов
ЦФ
3-2-1-2-2
84
Зириков
89
Масальский
4
Осокин
63
Казаринов
28
Пикарев
24
Орлов
10
Колдунов
14
Черномырдин
19
Шилов
11
Умаров
7
Танков
4-1-1-3-1
1
Бязров
92
Шилёнок
53
Бардачев
98
Лобов
59
Костюк
87
Никифоров
88
Галанин
49
Козлов
71
Ким
64
Воинков
10
Максимчук
7
Танков
15
Вашкевич
15
Вашкевич
7
Танков
4
Осокин
4
Белов
4
Белов
4
Осокин
11
Умаров
10
Шиков
10
Шиков
11
Умаров
19
Шилов
21
Колганов
21
Колганов
19
Шилов
10
Колдунов
52
Фатеев
52
Фатеев
10
Колдунов
10
Максимчук
76
Рубанов
76
Рубанов
10
Максимчук
71
Ким
45
Глазунов
45
Глазунов
71
Ким
87
Никифоров
70
Вершинин
70
Вершинин
87
Никифоров
64
Воинков
52
Пшенников
52
Пшенников
64
Воинков
Остались в запасе
Динамо СПб
Зенит-2
99
Николай Новиков
ВР
3
Роман Хаджиев
ЦЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
60
Георгий Макаров
ЦП
21
Аким Устинов
ПВ
Главный тренер
Александр Фомичев
88
Владимир Павлов
ВР
98
Максим Тимофеев
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
11
Роман Колмаков
ПВ
Главный тренер
Андрей Почепцов
Остались в запасе
99
Николай Новиков
ВР
3
Роман Хаджиев
ЦЗ
19
Глеб Комбаров
ПЗ
60
Георгий Макаров
ЦП
21
Аким Устинов
ПВ
Остались в запасе
88
Владимир Павлов
ВР
98
Максим Тимофеев
ВР
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
4
Серафим Абзалилов
ЛЗ
11
Роман Колмаков
ПВ
Главный тренер
Александр Фомичев
Главный тренер
Андрей Почепцов
Статистика матча Динамо СПб - Зенит-2
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Луки-Энергия
0 : 0
01.11.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Динамо СПб
1 : 0
24.10.2026
Звезда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
Динамо СПб
Россия. Кубок, 1/2 финала
Волна
1 : 1
14.10.2026
Динамо СПб
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Динамо Вг
0 : 3
04.10.2026
Динамо СПб
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
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