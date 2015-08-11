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    Гильермо Котуньо - статьи

    #21 | Защитник
    Имя Гильермо
    Фамилия Котуньо
    Состав Без клуба
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 марта 1995 (27 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 800
    тыс
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