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Гильермо Котуньо
Статистика
Гильермо Котуньо - статистика
Завершил карьеру
17 марта 1995 (31), Монтевидео
#21 | Защитник
177 см
Уругвай | Италия
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Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2017/2018
Лига Европы 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рубин
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Бордо
2 : 2
10.12.2015
Рубин
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Рубин
2 : 0
26.11.2015
Сьон
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Рубин
0 : 1
05.11.2015
Ливерпуль
1' - 81'
Лига Европы, 3 тур
Ливерпуль
1 : 1
22.10.2015
Рубин
46' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Рубин
0 : 0
01.10.2015
Бордо
Был в запасе
Лига Европы, 1 тур
Сьон
2 : 1
17.09.2015
Рубин
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Рубин
1 : 0
27.08.2015
Работнички
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Работнички
1 : 1
20.08.2015
Рубин
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Рубин
1 : 1
06.08.2015
Штурм
88' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Штурм
2 : 3
30.07.2015
Рубин
1' - 90'
90'
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