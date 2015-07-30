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    Гильермо Котуньо - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Гильермо
    Фамилия Котуньо
    Состав Без клуба
    Родной город Монтевидео
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 марта 1995 (27 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 800
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рубин 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.12.2015 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:2 Рубин (Казань)
    26.11.2015 Был в запасе Рубин (Казань) 2:0 Сьон (Сьон)
    05.11.2015 1' -81' Рубин (Казань) 0:1 Ливерпуль (Ливерпуль)
    22.10.2015 46' -90' Ливерпуль (Ливерпуль) 1:1 Рубин (Казань)
    01.10.2015 Был в запасе Рубин (Казань) 0:0 Бордо (Бордо)
    17.09.2015 Был в запасе Сьон (Сьон) 2:1 Рубин (Казань)
    27.08.2015 1' -90' Рубин (Казань) 1:0 Работнички (Скопье)
    20.08.2015 1' -90' Работнички (Скопье) 1:1 Рубин (Казань)
    06.08.2015 88' -90' Рубин (Казань) 1:1 Штурм (Грац)
    30.07.2015 1' -90' Штурм (Грац) 2:3 Рубин (Казань)
    90'
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