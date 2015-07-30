|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рубин
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.12.2015
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:2
|Рубин (Казань)
|26.11.2015
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|2:0
|Сьон (Сьон)
|05.11.2015
|1' -81'
|Рубин (Казань)
|0:1
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|22.10.2015
|46' -90'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|1:1
|Рубин (Казань)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Рубин (Казань)
|0:0
|Бордо (Бордо)
|17.09.2015
|Был в запасе
|Сьон (Сьон)
|2:1
|Рубин (Казань)
|27.08.2015
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Работнички (Скопье)
|20.08.2015
|1' -90'
|Работнички (Скопье)
|1:1
|Рубин (Казань)
|06.08.2015
|88' -90'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Штурм (Грац)
|30.07.2015
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|2:3
|Рубин (Казань)
|90'