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    Лука Кеккин - статистика

    #97 | Полузащитник
    Имя Лука
    Фамилия Кеккин
    Команда Верона
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 мая 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верона 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2016 80' -90' Палермо (Палермо) 3:2 Верона (Верона)
    90'
    08.05.2016 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Ювентус (Турин)
    01.05.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Верона (Верона)
    25.04.2016 77' -90' Верона (Верона) 2:1 Милан (Милан)
    20.04.2016 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 1:0 Верона (Верона)
    11.02.2016 Был в запасе Лацио (Рим) 5:2 Верона (Верона)
    31.01.2016 Был в запасе Торино (Турин) 0:0 Верона (Верона)
    24.01.2016 Был в запасе Верона (Верона) 1:1 Дженоа (Генуя)
    17.01.2016 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Верона (Верона)
    10.01.2016 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Палермо (Палермо)
    06.01.2016 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:0 Верона (Верона)
    13.12.2015 Был в запасе Милан (Милан) 1:1 Верона (Верона)
    06.12.2015 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Эмполи (Эмполи)
    29.11.2015 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 3:2 Верона (Верона)
    22.11.2015 1' -69' Верона (Верона) 0:2 Наполи (Неаполь)
    07.11.2015 Был в запасе Верона (Верона) 0:2 Болонья (Болонья)
    01.11.2015 Был в запасе Карпи (Карпи) 0:0 Верона (Верона)
    28.10.2015 83' -90' Верона (Верона) 0:2 Фиорентина (Флоренция)
    23.09.2015 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Верона (Верона)
    22.08.2015 Был в запасе Верона (Верона) 1:1 Рома (Рим)
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