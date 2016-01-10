Лука Кеккин - статистика
#97 | Полузащитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Кеккин
|Команда
|Верона
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 мая 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Кеккин
|Команда
|Верона
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 мая 1997 (25 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верона
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2016
|80' -90'
|Палермо (Палермо)
|3:2
|Верона (Верона)
|90'
|08.05.2016
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Ювентус (Турин)
|01.05.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Верона (Верона)
|25.04.2016
|77' -90'
|Верона (Верона)
|2:1
|Милан (Милан)
|20.04.2016
|Был в запасе
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Верона (Верона)
|11.02.2016
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|5:2
|Верона (Верона)
|31.01.2016
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|0:0
|Верона (Верона)
|24.01.2016
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:1
|Дженоа (Генуя)
|17.01.2016
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:1
|Верона (Верона)
|10.01.2016
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|06.01.2016
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|3:0
|Верона (Верона)
|13.12.2015
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:1
|Верона (Верона)
|06.12.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Эмполи (Эмполи)
|29.11.2015
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|3:2
|Верона (Верона)
|22.11.2015
|1' -69'
|Верона (Верона)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:2
|Болонья (Болонья)
|01.11.2015
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|0:0
|Верона (Верона)
|28.10.2015
|83' -90'
|Верона (Верона)
|0:2
|Фиорентина (Флоренция)
|23.09.2015
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Верона (Верона)
|22.08.2015
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:1
|Рома (Рим)