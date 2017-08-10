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Эсекьель Гарай
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Текст
Дзюба мощно вернулся в РПЛ: юбилейный гол и хет-трик за 31 минуту
9
00:53
Лига 1. «ПСЖ» переиграл «Нант» (4:2), у Мбаппе гол и ассист
00:43
Серия А. «Милан» перед матчем с «Тоттенхэмом» проиграл «Фиорентине» (1:2)
00:34
Месси сделал 1000-е результативное действие в клубной карьере
00:11
Колосков: «Какая Дзюбе сборная? Нет, конечно!»
2
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Все новости
00:27
«Он еще больший молодец, чем Дзюба». Губерниев похвалил главу «Локомотива» после победы над «Ростовом»
00:17
Оффтоп
Лыжнице Степановой стало плохо после финиша 30-километровой гонки
4 марта
23:38
Видео
Аршавин рассмеялся, когда анализировал работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
3
23:32
Дзюба раскритиковал журналистов за негатив в свой адрес
23:22
⚽ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом», «Локомотив» победил «Ростов», «Зенит» разгромил «Пари НН»
3
23:14
Агент Вендела рассказал, как на игрока повлиял брошенный банан в Ульяновске
1
23:04
Андрей Мостовой ответил, соскучился ли по Дзюбе
22:57
Мостовой: «Дзюба лишний раз показал всем хейтерам»
22:48
Зарема: «Как Дзюба Валеру разобрал!»
7
22:43
«Локомотив» посвятил победу переводчику Сасиеву. Клуб возьмет на себя организацию его похорон
22:38
Фото
Дзюба опубликовал пост после хет-трика «Ростову»
1
22:31
Карпин прокомментировал поражение «Ростова» от «Локомотива»
6
22:17
Бундеслига. «Бавария» победила на выезде «Штутгарт» (2:1) и вернулась на 1-е место
22:11
Дзюба объяснил, почему его заменили в матче с «Ростовом» и не дали сделать покер
1
22:04
Аршавин проанализировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
21:56
Видео
Переводчик «Локомотива» умер во время матча с «Ростовом»
8
21:52
Быстров назвал Дзюбу пенсионером после его хет-трика «Ростову»
1
21:48
«Огорчить Карпина – дело обязательное». Дзюба – о хет-трике «Ростову»
9
21:38
Только два игрока до Дзюбы делали хет-трик в дебютном матче за клуб в РПЛ
21:29
Геркус после хет-трика Дзюбы намекнул на некомпетентность руководителей «Торпедо»
3
21:16
РПЛ. Хет-трик Дзюбы принес «Локомотиву» победу над «Ростовом» Карпина (3:1)
32
21:10
Дзюба оформил хет-трик впервые за 470 дней
3
21:03
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
2
21:02
«Ай да сукин сын. Парень рукастый многое может!». Губерниев в восторге от хет-трика Дзюбы
10
20:55
Видео
⚡️ Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локо» в РПЛ. Он забил «Ростову» Карпина
50
20:42
«Арсенал» пропустил второй по скорости гол в истории АПЛ
20:26
Оффтоп
ЦСКА проиграл «Северстали», «Динамо» – «Торпедо» и другие результаты плей-офф КХЛ
20:25
Текст
Дзюба забил в первом матче за «Локо» в РПЛ. Так быстро в чемпионате за новый клуб он забивал лишь раз, даже в «Зените» понадобилось время
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Эсекьель Гарай - статьи
Защитник
Имя
Эсекьель
Фамилия
Гарай
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Росарио
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
10 октября 1986 (36 лет)
Рост
188
Вес
80
Статистика
Новости
Статьи
Посты
10.08.2017 23:00
Гарай может перейти в «Спартак». Что об этом известно?
«Спартак» хочет вернуть в Россию аргентинского защитника Эсекьеля Гарая. Александр Плеханов отвечает на главные вопросы по ситуации.
12
09.10.2016 21:42
В Италии футболисту предъявили зеленую карточку. Черчесов поставил игрокам сборной «неуд». Дайджест событий дня
«Ливерпуль» не намерен продавать Коутиньо в «Барселону». В итальянской Серии B впервые в истории футбола была показана зеленая карточка. Гарай мог перейти в европейский топ-клуб, но выбрал «Зенит». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
12
01.10.2016 21:00
Панченко вызван в сборную России. Пранделли возглавил «Валенсию». Дайджест событий дня
Неймар будет судиться с правительством своей страны. Черчесов вызвал в сборную Панченко, Полоза и Щенникова. «Бавария» потеряла первые очки в чемпионате. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
3
10.09.2016 12:00
Круговорот денег. Как наличие сингапурских финансов не спасло «Валенсию»
«Бомбардир» разбирается, как валенсийский клуб изменил курс развития и попробует удержаться от безумных трат просто потому, что другого выхода уже нет.
6
09.09.2016 22:30
«Ростов» снова поменял тренера. Моуринью жалуется перед дерби. Дайджест событий дня
«Динамо» задолжало Ротенбергу огромную сумму денег. Гарай ушел из «Зенита» из-за жены. «Ростов» недоволен дисквалификацией Кудряшова. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
10
09.09.2016 16:10
Тамара Горро – девушка, из-за которой Эсекьель Гарай покинул «Зенит»
Гарай уехал в Валенсию из Санкт-Петербурга, однако этому трансферу поспособствовала его сексуальная женушка, которая, как поговаривают, грозила мужу разводом, если он останется в «Зените». Напоминаем, как выглядит эта красотка.
27
02.09.2016 22:25
«Локомотив» надеется продлить контракт с Миранчуком, Черчесов отпраздновал день рождения. Дайджест событий дня.
Яя Туре не включен в заявку «Манчестер Сити» на Лигу чемпионов, ЦСКА сыграет на новом стадионе с «Торпедо», «Валенсия» представила Гарая. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
4
02.09.2016 18:51
«Синьора» соблазнила. Почему «Зенит» ошибся, не продав Витселя
«Ювентус» не смог убедить руководство петербургского клуба продать полузащитника Акселя Витселя, который в последний день трансферного окна договорился о личном контракте и прошел медосмотр в туринском клубе. «Бомбардир» объясняет, почему это негативно отразится на всех.
15
01.09.2016 16:15
Халк, Муса, Гарай и другие известные игроки, покинувшие Россию летом
«Зенит» лишился звездных южноамериканцев, ЦСКА потерял своего самого быстрого игрока, «Краснодар» отпустил героя Евро, а «Ростов» защитника в «Лацио». «Бомбардир» – о десяти потерях, которые понес чемпионат России.
5
31.08.2016 22:48
Гарай остановил свой выбор на «Валенсии». Давид Луис неожиданно вернулся в «Челси». Дайджест событий дня
УЕФА изменит время начала матчей Лиги чемпионов. Гарай выбрал «Валенсию». «Челси» удивил всех и вернул в команду Давида Луиса. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
3
30.08.2016 21:50
«Челси» нацелился на Гарая. Портнягин перейдет в «Локомотив». Дайджест событий дня
«Спартак» теряет Паршивлюка и хочет купить Бойко. «Зенит» приобрел игрока «Енисея». Черчесов выпустит основной состав сборной России на матч с Турцией. Время этой игры – перенесено. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
4
27.08.2016 21:00
Гарай уходит в «Валенсию». «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» разошлись миром. Дайджест событий дня
Гарай переходит из «Зенита» в «Валенсию». ЦСКА добывает победу в Томске. «Арсенал» уверенно расправляется с «Уотфордом». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
10
27.08.2016 20:12
Рокировка по-валенсийски: Мустафи out, Гарай in
«Арсенал» наконец-то потратил деньги и купил у «Валенсии» защитника Шкодрана Мустафи, на что испанский клуб среагировал просто – вознамерился забрать у «Зенита» Эсекьеля Гарая. «Бомбардир» разбирается в ситуации.
18.08.2016 22:00
«Краснодар» легко выиграл матч Лиги Европы. Бердыев может возглавить «Локомотив». Дайджест событий дня
«Зенит» согласен продать Гарая. Федун не собирается покидать «Спартак». «Локомотив» может заявить Лоськова на игры РФПЛ. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
19
17.08.2016 22:30
Каррера возглавил «Спартак». «Краснодар» остался без Мамаева и Вандерсона. Дайджест событий дня
Ромуло может переехать в Турцию. Гарай хочет вернуться в «Бенфику». В ЦСКА этим летом не будет новичков. «Бомбардир» собрал все новости дня в одном материале.
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