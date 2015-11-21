Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Артур Игошев - статистика

    #54 | Полузащитник
    Имя Артур
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Игошев
    Команда Мордовия
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 марта 1996 (27 лет)
    Рост 172
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мордовия (мол) 19 2 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.05.2016 Был в запасе Академия Кубань (Краснодар) 0:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    30.04.2016 1' -75' Мордовия (мол) (Саранск) 1:3 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    22.04.2016 1' -68' Спартак М (мол) (Москва) 4:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    15.04.2016 46' -87' Мордовия (мол) (Саранск) 2:3 Амкар (мол) (Пермь)
    08.04.2016 1' -50' ЦСКА (мол) (Москва) 4:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    19.03.2016 1' -82' Рубин (мол) (Казань) 0:3 Мордовия (мол) (Саранск)
    84' 7'
    13.03.2016 1' -72' Мордовия (мол) (Саранск) 0:1 Краснодар (мол) (Краснодар)
    05.03.2016 1' -71' Уфа (мол) (Уфа) 2:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    27.11.2015 1' -65' Урал (мол) (Екатеринбург) 0:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    21.11.2015 86' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:2 Динамо (мол) (Москва)
    19.10.2015 1' -46' Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 4:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    25'
    27.09.2015 1' -50' Амкар (мол) (Пермь) 0:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    33'
    19.09.2015 58' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 0:1 ЦСКА (мол) (Москва)
    13.09.2015 1' -90' Кр. Советов (мол) (Самара) 2:2 Мордовия (мол) (Саранск)
    45'
    29.08.2015 Был в запасе Мордовия (мол) (Саранск) 3:1 Рубин (мол) (Казань)
    22.08.2015 1' -74' Краснодар (мол) (Краснодар) 2:1 Мордовия (мол) (Саранск)
    66'
    16.08.2015 1' -87' Мордовия (мол) (Саранск) 1:0 Уфа (мол) (Уфа)
    06.08.2015 51' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 1:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    01.08.2015 46' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 3:1 Урал (мол) (Екатеринбург)
    24.07.2015 1' -90' Динамо (мол) (Москва) 3:0 Мордовия (мол) (Саранск)
    18.07.2015 1' -90' Мордовия (мол) (Саранск) 1:0 Локомотив (мол) (Москва)
    56'
    • Читайте нас: 
    11