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Дани Ньето
Статистика
Дани Ньето - статистика
Завершил карьеру
4 мая 1991 (35), Пальманова
#23 | Нападающий
173 см | 60 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Эйбар
3 : 0
23.05.2015
Кордоба
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Леванте
2 : 1
06.03.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вильярреал
1 : 0
22.02.2015
Эйбар
79' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Эйбар
0 : 1
16.02.2015
Эльче
74' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Депортиво
2 : 0
06.02.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
24.01.2015
Эйбар
68' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Кордоба
1 : 1
16.01.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эйбар
2 : 1
10.01.2015
Хетафе
Был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
1 : 2
04.01.2015
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Севилья
0 : 0
14.12.2014
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 12 тур
Эйбар
0 : 4
22.11.2014
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Малага
2 : 1
08.11.2014
Эйбар
73' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
2 : 3
03.11.2014
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Эйбар
1 : 1
25.10.2014
Гранада
77' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
3 : 0
18.10.2014
Эйбар
77' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Эйбар
3 : 3
04.10.2014
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
0 : 0
27.09.2014
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Эйбар
1 : 1
24.09.2014
Вильярреал
1' - 46'
29'
Испания. Примера, 4 тур
Эльче
0 : 2
19.09.2014
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Эйбар
0 : 1
15.09.2014
Депортиво
46' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
2 : 1
30.08.2014
Эйбар
62' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Эйбар
1 : 0
24.08.2014
Реал Сосьедад
Был в запасе
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