Дани Ньето - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Ньето
|Команда
|Ксанти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пальманова
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 мая 1991 (31 год)
|Рост
|173
|Вес
|60
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Дани
|Фамилия
|Ньето
|Команда
|Ксанти
|Состав
|Основной
|Родной город
|Пальманова
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 мая 1991 (31 год)
|Рост
|173
|Вес
|60
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйбар
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2015
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|3:0
|Кордоба (Кордоба)
|06.03.2015
|Был в запасе
|Леванте (Валенсия)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|22.02.2015
|79' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Эйбар (Эйбар)
|16.02.2015
|74' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Эльче (Эльче)
|06.02.2015
|Был в запасе
|Депортиво (Ла-Корунья)
|2:0
|Эйбар (Эйбар)
|24.01.2015
|68' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:0
|Эйбар (Эйбар)
|16.01.2015
|Был в запасе
|Кордоба (Кордоба)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|10.01.2015
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)
|04.01.2015
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|1:2
|Эйбар (Эйбар)
|14.12.2014
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|0:0
|Эйбар (Эйбар)
|22.11.2014
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:4
|Реал (Мадрид)
|08.11.2014
|73' -90'
|Малага (Малага)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|03.11.2014
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|2:3
|Эйбар (Эйбар)
|25.10.2014
|77' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Гранада (Гранада)
|18.10.2014
|77' -90'
|Барселона (Барселона)
|3:0
|Эйбар (Эйбар)
|04.10.2014
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|3:3
|Леванте (Валенсия)
|27.09.2014
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:0
|Эйбар (Эйбар)
|24.09.2014
|1' -46'
|Эйбар (Эйбар)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|29'
|19.09.2014
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|0:2
|Эйбар (Эйбар)
|15.09.2014
|46' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|30.08.2014
|62' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|24.08.2014
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:0
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)