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    Дани Ньето - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Дани
    Фамилия Ньето
    Команда Ксанти
    Состав Основной
    Родной город Пальманова
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 мая 1991 (31 год)
    Рост 173
    Вес 60
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эйбар 9 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2015 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 3:0 Кордоба (Кордоба)
    06.03.2015 Был в запасе Леванте (Валенсия) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    22.02.2015 79' -90' Вильярреал (Вильярреал) 1:0 Эйбар (Эйбар)
    16.02.2015 74' -90' Эйбар (Эйбар) 0:1 Эльче (Эльче)
    06.02.2015 Был в запасе Депортиво (Ла-Корунья) 2:0 Эйбар (Эйбар)
    24.01.2015 68' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 1:0 Эйбар (Эйбар)
    16.01.2015 Был в запасе Кордоба (Кордоба) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    10.01.2015 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 2:1 Хетафе (Хетафе)
    04.01.2015 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 1:2 Эйбар (Эйбар)
    14.12.2014 Был в запасе Севилья (Севилья) 0:0 Эйбар (Эйбар)
    22.11.2014 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:4 Реал (Мадрид)
    08.11.2014 73' -90' Малага (Малага) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    03.11.2014 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 2:3 Эйбар (Эйбар)
    25.10.2014 77' -90' Эйбар (Эйбар) 1:1 Гранада (Гранада)
    18.10.2014 77' -90' Барселона (Барселона) 3:0 Эйбар (Эйбар)
    04.10.2014 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 3:3 Леванте (Валенсия)
    27.09.2014 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:0 Эйбар (Эйбар)
    24.09.2014 1' -46' Эйбар (Эйбар) 1:1 Вильярреал (Вильярреал)
    29'
    19.09.2014 Был в запасе Эльче (Эльче) 0:2 Эйбар (Эйбар)
    15.09.2014 46' -90' Эйбар (Эйбар) 0:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    30.08.2014 62' -90' Атлетико (Мадрид) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    24.08.2014 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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