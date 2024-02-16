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Бетис
Эктор Бельерин
Новости
€ 2,40 млн
Эктор Бельерин - новости
Бетис
10 марта 1995 (31), Барселона
#2 | Защитник
178 см
Испания
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Фото
Игрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
Примера. «Реал» потерял очки с «Бетисом», пропустив на 94-й минуте от Бельерина (1:1)
25 апреля
4
Бельерин: «Из-за высоких зарплат к футболистам относятся не как к людям»
2024.02.16 22:38
«Барселона» отдала Бельерина «Спортингу». Он отыграл за каталонцев пять матчей
2023.02.01 08:53
2
Бельерин может оказаться в «Спортинге»
2023.01.29 02:03
Бельерин: «Я не пересекался с футболистами-геями, и это очень странно»
2023.01.02 10:59
Бельерин: «Футболисты должны платить максимальные налоги. Мы должны помогать обществу»
2023.01.01 22:44
2
«Роме» предложили подписать защитника «Барселоны»
2022.11.19 10:10
«Барселона» хочет продлить контракты с семью футболистами
2022.11.14 19:20
1
«Барселона» намерена продать трех футболистов зимой
2022.10.18 14:36
Бельерин пропустит месяц из-за травмы. В «Барсе» уже травмированы Араухо и Кунде
2022.09.28 12:45
«Барселона» сообщила о пятом травмированном игроке во время паузы на матчи сборных
2022.09.27 15:58
Фото
«Барселона» презентовала Бельерина и Алонсо
2022.09.25 18:53
1
Фото
Хави поприветствовал новичков «Барселоны» Алонсо и Бельерина
2022.09.03 10:58
Фото
«Барселона» объявила о подписании Бельерина
2022.09.02 01:23
1
«Барса» бесплатно подпишет Бельерина. Он договорился о расторжении контракта с «Арсеналом»
2022.09.01 16:42
Бельерин готов пойти на понижение зарплаты ради «Барселоны»
2022.08.14 14:12
«Барселона» хочет бесплатно подписать защитника «Арсенала»
2022.08.12 15:15
1
«Арсенал» готов продать семь футболистов
2022.07.07 09:47
Бельерин может перейти из «Арсенала» в «Атлетико». Клубы ведут переговоры
2022.06.29 20:31
27-летний Бельерин с «Бетисом» впервые взял трофей на родине. Он воспитанник клуба
2022.04.24 13:35
Бельерин: «Россию отстранили за то, что другие страны делали годами. Все молчали о событиях в Палестине, Йемене, Ираке»
2022.03.23 19:14
30
Фото
Бельерин перешел из «Арсенала» в «Бетис» на правах аренды
2021.09.01 00:41
2
Sky Sports: «Арсенал» купит японского защитника Томиясу за 23 миллиона и отдаст Бельерина в аренду «Бетису»
2021.08.31 14:38
1
«Арсенал» предложит «Интеру» Бельерина как часть сделки по трансферу Мартинеса
2021.07.28 21:07
3
Бельерин может перейти в «Атлетико» в случае ухода Триппьера в «МЮ»
2021.07.20 09:10
Бельерин близок к уходу в «Бетис»
2021.06.02 20:40
1
Mirror: семь игроков близки к уходу из «Арсенала» по решению Артеты
2021.05.16 09:51
4
Football London: Бельерин может перейти в «Барселону» в обмен на Фирпо
2021.02.26 22:56
2
«Барселона» хочет арендовать Бельерина или обменять его на другого игрока
2020.09.12 17:32
1
2
3
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10 самых подорожавших игроков РПЛ
17:49
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Карты таро дали совет никому не нужному Дзюбе, что делать дальше
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Карседо предсказали скорое увольнение из «Спартака»
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Звезду российского футбола уличили в проблемах с интеллектом
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«Сокол» бесплатно подписал экс-защитника «Спартака»
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Раскрыта полная правда об аренде Мостового из «Зенита» в «Локомотив»
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Определена команда РПЛ, в чью пользу чаще всего ошибаются судьи
14:33
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Бубнов назвал «кукареканием» слова экс-тренера «Спартака» о готовности возглавить «Родину»
13:46
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