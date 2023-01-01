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    Бельерин: «Футболисты должны платить максимальные налоги. Мы должны помогать обществу»

    Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин считает, что его коллеги должны нести особую социальную ответственность.

    «Футболисты — люди, которые должны платить больше всех налогов. Я из семьи, где требовалось из месяца в месяц работать, чтобы прокормить себя. Я и сейчас сталкиваюсь с такой ситуацией повсюду.

    Все хотят зарабатывать больше денег, чтобы чувствовать себя комфортнее. Это нормально. Но с высокими доходами надо смотреть не только на свое окружение, но и на общество в целом.

    Футболисты находятся в очень привилегированном положении. Надо помнить, откуда мы вышли. Нам нужно первыми помогать стабильности нашего общества», — приводит слова Бельерина «Спорт-Экспресс» со ссылкой на издание Ara.

    • 27-летний Бельерин стоит 15 миллионов евро.
    • В сезоне Примеры у игрока 3 матча.
    • Летом Бельерин станет свободным агентом.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.01.2023 22:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2132

      Maxi_7 31 минуту назад

      Где-то, прищуриваясь, поперхнулся коктейлем один низкорослый аргентинец...

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    • ...
      Рейтинг: +12512

      Алексей З 1 час назад

      Прогрессивная шкала поможет в этом.

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