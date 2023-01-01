Бельерин: «Футболисты должны платить максимальные налоги. Мы должны помогать обществу»

Защитник «Барселоны» Эктор Бельерин считает, что его коллеги должны нести особую социальную ответственность.

«Футболисты — люди, которые должны платить больше всех налогов. Я из семьи, где требовалось из месяца в месяц работать, чтобы прокормить себя. Я и сейчас сталкиваюсь с такой ситуацией повсюду.

Все хотят зарабатывать больше денег, чтобы чувствовать себя комфортнее. Это нормально. Но с высокими доходами надо смотреть не только на свое окружение, но и на общество в целом.

Футболисты находятся в очень привилегированном положении. Надо помнить, откуда мы вышли. Нам нужно первыми помогать стабильности нашего общества», — приводит слова Бельерина «Спорт-Экспресс» со ссылкой на издание Ara.

27-летний Бельерин стоит 15 миллионов евро.

В сезоне Примеры у игрока 3 матча.

Летом Бельерин станет свободным агентом.

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